Talia Infanzón espera desde noviembre una cirugía para su bebé. Viene de Ayacucho. Tiene 27 años y está durmiendo en una carpa afuera del Instituto Nacional de Salud del Niño en Breña. Su hija tiene el síndrome de moebius que afecta los ojos y el cerebro. También necesita una operación de pies.

También está Victoria Tinedo. Ella tiene 48 años y viene de Paita. Espera afuera del instituto una cirugía para su hijo de 14 años que tiene un tumor en la frente y el tabique quebrado. Ya lleva 3 años luchando contra esta enfermedad, va y viene de Lima a Paita, desde hace dos meses está en esta carpa.

Victoria lleva 3 años luchando con la enfermedad de su hijo de 14 años. (Foto: Hugo Pérez)

Elidor Neyra y Sharmeli Inca de Puerto Maldonado también esperan atención médica. Su bebe tiene el síndrome de West, pero el medicamento que necesitan no se encuentra en Perú. Le siguen recetando otros medicamentos, pero no el necesario. Están fuera del hospital desde el 11 de agosto.

Hace un mes y medio Rosario Del Pilar Dila también está esperando en el jirón Restauración afuera del hospital. Ella tiene 39 años y ha llegado desde Pisco con sus cuatro hijos. Su hija tiene una enfermedad que hace que la hemoglobina le baje constantemente. Ya le realizaron estudios y ahora espera una cita para que le den, finalmente, el diagnóstico.

Rosario llegó a Lima con sus cuatro hijos, pues no podía dejarlos solos en Pisco ya que son pequeños. (Foto: Hugo Pérez)

Kelly Yomona está esperando que operen a su hija de 14 años del corazón. Tiene 33 años y llegó desde Tumbes con su pareja y sus hijas. No es la primera vez que viene y duerme en carpas para esperar la atención, lo hace cada dos años pues desde que nació su hija necesita atención cardiovascular.

Estos son solo algunos casos de las más de 20 familias que están instaladas en carpas desde hace meses en el jirón Restauración en Breña fuera del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN). Todos los pacientes tienen algo en común: han venido desde provincia para atenderse en la capital. La razón es que los dos institutos de salud de niños más grandes del Perú están en Breña y San Borja.

Sharmeli está desesperada pues en el Perú no se vende el medicamento que su hijo necesita para las convulsiones. (Foto: Hugo Pérez)

Falta de médicos especialistas en regiones

“El problema inicia en que muchas provincias en interior del país no tienen médicos especialistas”, indica el Dr. Ildauro Aguirre, Decano de Colegio Médico de Lima y pediatra. Explica que se debería tener diversos institutos en las diferentes zonas del país, pero que esto no es fácil por la falta de recurso humano. “Tenemos una brecha de 14 mil médicos en general”, agregó.

Por su parte, la ex ministra de salud, Silvia Pessah, explica que “Hay escasez de pediatras, pero pediatras especialistas es aún más escaso. No hay incentivos para que los médicos más especializados se vayan a lugares más alejados o regiones”. Agrega que: “Las plazas disponibles para la residencia no deben ser de algunas especialidades, se deben abrir más plazas para pediatría. De forma que haya un balance entre lo que se necesita y lo que la gente desea”.

La mayoría de las familias que se encuentran esperando en carpas son de provincia y comentan que en los hospitales de allá los refieren a Lima para una mejor atención. Rosario, quien vive en Pisco, comenta: “Allá solo la tratan [a su hija], le ponen sangre, por ejemplo, pero acá hay mejores especialistas. A nadie le gusta estar en carpas, pero uno deja todo por su familia”.

Viajar a Lima por salud

El viaje que han hecho estas familias lo hacen muchas personas más. Las cifras no son buenas. El Dr. Jesús Domínguez, presidente de pediatría intensiva de Sopemi, indica que el 80% de UCI pediátricas están en Lima. Solo Lima, Chiclayo, Trujillo, Ica y Arequipa cuentan con esta unidad.

Actualmente, el INSN de Breña tiene a 281 pacientes hospitalizados. El instituto también cuenta con un albergue donde acoge a los familiares de los pequeños pacientes. Sin embargo, solo alberga a los parientes de los niños hospitalizados, no esperando cita. El albergue tiene capacidad para 40 personas y solo 7 camas están ocupadas, indicaron.

La exministra Silvia Pessah indica que el Ministerio de Salud junto con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables deberían trabajar en conjunto para encontrar más albergues donde estas familias puedan estar. “La gente no debería estar esperando en la calle para que te atiendan o te den la cita, es inhumano”, sostiene.

Talía, madre de una niña, cuenta cómo es el día a día: “Es muy difícil. Hay demasiado calor y hay días que nos vamos a la sombra y regresamos en la tarde a las carpas. Más tarde yo tengo un negocito de vender caramelos, así consigo para la comida y ayudarme en algo con mi hijita. Acá todo es dinero, todo cuesta”.

Y es que la situación es crítica. Las familias acampan bajo el sol, pagan S/. 3 para bañarse, S/. 1 para cargar el celular, S/. 0,50 para usar los baños y, además, deben comprar menús para poder alimentarse. Hay veces personas pasan por ahí y les regalan comida, pero esto no es siempre, ellos deben encontrar la forma de subsistir.

Kelly llegó con toda su familia a esperar le den una cita para la cirugía de corazón de su hija de 14 años. (Foto: Hugo Pérez)

Posible descentralización

Estar en Lima esperando ser atendidos no es sencillo y es un presupuesto que no todas las familias pueden gastar. Victora, quien vive en Paita, lo explica así: “yo ya quiero que lo operen [a su hijo] y me den el tratamiento para Paita o Piura y quedarme allá. Ya no quiero estar aquí porque es un sufrimiento. Parece mentira, pero uno sufre aquí”.

Descentralizar la atención pediátrica no es fácil, explica el Dr. Aguirre. “Se necesita tener médicos especialistas en otras regiones; potenciar la telemedicina; que no haya un solo centro en Lima, sino descentralizar. Que los gobiernos regionales entiendan que la salud debe tener mayor inversión, pero no solo en construir un centro, si no en recurso humano y tecnología”, indica.

Agregó que poco a poco se está entendiendo la importancia de esto. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas ya está haciendo otros centros en regiones.

Las familias que se encuentran afuera del INSN necesitan diversas cosas como dinero, coches para bebes, carpas, sombrillas, fórmula, comida, ropa y más. Si desea ayudar puede ponerse en contacto directamente con ellos a los siguientes teléfonos.

Talía Infanzón, Ayacucho, 991572471

Victoria Del Socorro Tinedo Moreno, Paita, 902974538

Elidor Neyra Rarmirez y Sharmeli Inca, Puerto Maldonado, 981013960

Rosario del Pilar Dila Carrasco, Pisco, 940453380

Kelly Yomona Gonzales, Tumbes, 959478106

