Hoy, 4 de octubre, se dará inicio a las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026), en las que 26′314.648 personas figuran como electores hábiles en el Perú: 13′097.520 varones y 13′217.128 mujeres. Quienes sufragarán por primera vez son 1′201.675 varones y 1′160.416 mujeres. Ante ello, surgen distintas interrogantes sobre esta jornada electoral.

Las elecciones en números

A la cifra de electores en el Perú se suman 76 ciudadanos extranjeros inscritos en el Registro Electoral de Extranjeros Residentes en el Perú, administrado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec): 49 en Lima Metropolitana y 27 en el Callao. Con ello, el total asciende a 26′314.724 personas que podrán votar. Cabe resaltar que los extranjeros solo podrán elegir autoridades municipales.

La región Lima concentra la mayor cantidad de electores, con 8′713.616 ciudadanos habilitados.

Se elegirá a 13.148 autoridades: 25 gobernadores regionales, 25 vicegobernadores regionales, 364 consejeros regionales, 196 alcaldes provinciales, 1.724 regidores provinciales, 1.696 alcaldes distritales y 9.118 regidores distritales.

El total de alcaldes a elegir es de 1.892 —196 alcaldes provinciales y 1.696 alcaldes distritales—. Esta cifra evidencia que, en comparación con las ERM 2022, serán elegidas 116 autoridades más.

Las mesas abrirán a las 7:00 a. m. y cerrarán a las 5:00 p. m. Foto: ONPE.

En Lima, se elegirá un gobernador regional, un vicegobernador regional, 14 consejeros regionales, 10 alcaldes provinciales, 112 regidores provinciales, 161 alcaldes distritales y 1.059 regidores distritales.

A nivel nacional, habrá 10.090 locales de votación y 89.935 mesas de sufragio.

Lo que debes saber para votar

La instalación de las mesas de sufragio será a las 6:00 a. m. Estas se abrirán oficialmente a las 7:00 a. m. para recibir a los electores y cerrarán a las 5:00 p. m. Para saber el local de votación asignado, se debe ingresar a la plataforma de consulta electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Es necesario llevar el Documento Nacional de Identidad (DNI). Otros documentos, como el pasaporte o la licencia de conducir, no lo sustituyen. La ONPE confirmó a este Diario que se podrá sufragar con el DNI vencido, gracias a una resolución excepcional del Reniec que lo permite . La misma resolución señala que también se podrá votar con un DNI amarillo si el portador ya cumplió 18 años .

Además, el Reniec ha ampliado el horario de atención de sus oficinas para hoy. En Lima, los ciudadanos podrán acudir a recoger su DNI de 6 a. m. a 5 p. m. en los locales de 06 de Agosto, Cajatambo, Canta, Cañete, Mala, Huacho, Huaral, Matucana, Oyón, Yauyos, Chancay, Áncash, Barranca, Lima, Chosica, Cieneguilla, Jesús María, Lurín, Puente Piedra, Quilca, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Independencia, Miraflores, San Borja, Javier Prado, Santa Anita, San Juan de Miraflores, Ventanilla, Villa El Salvador y el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Asimismo, la sede de Ate–MAC Express de Puruchuco atenderá de 8 a. m. a 5 p. m.

El Reniec ha ampliado el horario de atención de sus oficinas para hoy.

El voto para los jóvenes que cumplen 18 años hasta el mismo día de la jornada electoral es obligatorio, mientras que para los mayores de 70 años es facultativo.

Cabe resaltar que los electores deberán reconocer sus alternativas mediante el nombre y el símbolo de cada agrupación, ya que las cédulas de sufragio no incluirán fotografías de los candidatos.

Antes de ingresar a la cámara secreta, el elector debe revisar el reverso de la cédula y verificar que figure la firma de quien preside la mesa de sufragio. Para votar correctamente, debe marcar una cruz o un aspa dentro del recuadro que contiene el símbolo de la organización política de su preferencia. La cédula permite el voto cruzado entre elecciones distintas, pero no admite dos preferencias dentro de una misma columna.

El voto es nulo cuando se selecciona más de una opción en una misma elección o se realizan anotaciones que impiden determinar la voluntad del elector.

Si un ciudadano emite un voto nulo en una columna, pero las demás tienen una marca válida, esos votos sí podrán contabilizarse.

El material llegó a todos los locales de votación de Lima y el Callao en la madugrada del sábado. Foto: GEC.

El proceso

La ONPE comunicó a El Comercio que para estas elecciones no se utilizará ningún sistema informático nuevo, sino que se emplearán el Sistema de Cómputo Electoral (SCE) y el Sistema de Presentación de Resultados, herramientas que fueron utilizadas en las Elecciones Generales 2026. Asimismo, no se utilizará la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE).

El organismo electoral también explicó que se convocará a una segunda vuelta si ninguna de las fórmulas de candidatos alcanza al menos el 30% de los votos válidos. Esto aplica únicamente para los candidatos a gobernador y vicegobernador regional.

En relación con el despliegue del material electoral, la entidad confirmó que este llegó a todos los locales de votación de Lima y el Callao en su totalidad a las 5:43 a. m. del sábado. Respecto de las demás regiones del país, a las 8:20 p. m. se completó al 100% la entrega del material en los locales.

En diálogo con este Diario, el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas Serrano, indicó que desde las 5:00 p. m. de hoy se tendrá acceso a la página web donde se irán visualizando los resultados conforme sean contabilizadas las actas en los centros de cómputo. “El obtener los resultados al 100% dependerá del número de actas observadas que se puedan generar. Mal haría yo en dar un día exacto para los resultados oficiales”, indicó.