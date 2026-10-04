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Más de 26 millones de personas figuran en el padrón electoral.
Más de 26 millones de personas figuran en el padrón electoral.
/ Leandro Britto
Por Sebastián Ramírez Mendoza

Hoy, 4 de octubre, se dará inicio a las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026), en las que 26′314.648 personas figuran como electores hábiles en el Perú: 13′097.520 varones y 13′217.128 mujeres. Quienes sufragarán por primera vez son 1′201.675 varones y 1′160.416 mujeres. Ante ello, surgen distintas interrogantes sobre esta jornada electoral.

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