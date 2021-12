Conforme a los criterios de Saber más

Las autoridades se reunieron ayer en el Ministerio de Salud (Minsa) y estuvieron de acuerdo con que se cierren las playas desde el 31 de diciembre hasta el 3 de enero. En una reunión, el Consejo de Ministros decidirá hoy si aprueba o no esta propuesta, según declaró el alcalde Lima, Jorge Muñoz, a su salida del ministerio.

La iniciativa surgió después de que el último fin de semana, por las celebraciones de Navidad, se reportaran aglomeraciones en las playas a raíz de que las personas acudieron de forma masiva. Así, el propósito es evitar que esto se repita y con ello prevenir que se incrementen los contagios del coronavirus, en el contexto de que la variante ómicron, mucho más contagiosa que sus antecesoras, ya se encuentra en el país.

“La razón de ser (de esta eventual medida) es que la variante ómicron está presente. Hay 71 casos debidamente comprobados en estos momentos en el país y hay un potencial crecimiento, y lo que no se quiere, según explicaciones del ministro y viceministros, es que esto se desborde”, indicó Jorge Muñoz.

“Y lo que es la capacidad de instalaciones del Ministerio de Salud, capacidad sanitaria en general, quede insuficiente y, además, esto termine en situaciones que hasta este momento no se han dado, pero que podría darse si esto crece, de una letalidad bastante crecida. La idea es poder prevenir antes que tener que lamentar”, agregó.

Con el fin de evaluar un posible cierre de playas por los días feriados de Año Nuevo, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, se reunió con el alcalde de @MuniLima, Jorge Muñoz, el alcalde de @Muni_Chorrillos, Augusto Miyashiro y las Fuerzas Armadas y la @PoliciaPeru. pic.twitter.com/xwul9FupiD — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) December 28, 2021

¿Qué opinan los especialistas?

Los expertos consultados por este Diario estuvieron de acuerdo con que se cierren las playas. El médico infectólogo Leslie Soto explicó que, en principio, estos lugares son seguros frente al coronavirus, sin embargo, el problema se genera por las aglomeraciones.

Argumentó que, para cuidarse del COVID-19, es importante usar doble mascarilla, respetar el distanciamiento social, lavarse las manos, estar en espacios abiertos y haberse vacunado.

Así, indicó que al estar la gente apiñada en las playas, no se cumple con el distancimiento social. Además, dijo. la humedad moja la mascarilla, y una mascarilla en este estado ya no es una barrera de protección contra el coronavirus, “por lo tanto hay un alto riesgo de transmisión”.

El médico epidemiólogo Juan Astuvilca dijo que cerrar las playas es un poco controversial, porque son espacios abiertos, ventilados, en consecuencia, hay menor riesgo de transmisión de la enfermedad, a diferencia de los espacios cerrados como discotecas o restaurantes. Sin embargo, agregó, por el hacinamiento de personas reportado el fin de semana y por la incapacidad del las autoridades para controlar esta situación en los balnearios, “lamentablemente no nos queda otra que apoyar este tipo de medidas”.

Señaló que las personas que viven del comercio en las playas se perjudicarán con esta política, pero “no podemos correr el riesgo de muchos países que, a pesar de tener un mejor sistema de salud que el nuestro, ya están en una nueva ola de contagiuos, situación similar pasó el año pasado con el incremento de casos en las fiesta navideñas”.

El decano electo del Colegio Médico de Lima, Ildauro Aguirre, dijo que era necesario tomar esta drástica medida por el incremento progresivo de contagios y por las aglomeraciones del fin de semana en las playas.

“Si bien es cierto estamos al aire libre, pero lo que va a ocurrir en Año Nuevo va a ser el fiel reflejo de lo que ocurrió en Navidad, todos hemos sido testigos de estas aglomeraciones”, comentó.

Los expertos también coincidieron en las fechas que eventualmente permanecerán cerradas las playas y que la medida que así lo establezca debe regir para todo el litoral.

Indicaron que junto con esta eventual disposición, es importante que la norma contemple reforzar el control y la supervisión del Gobierno y las municipalidades respecto a las playas. También enfatizaron que es importante que las personas se vacunen con las dos dosis más la dosis de refuerzo para protegerse contra el virus.

“Tenemos una población que no colabora, que no está vacunada adecuadamente, entonces se enferma de esta variante ómicron o la delta y puede tener cualquier tipo de desenlace, ya no podemos confiarnos, Tenemos que tener más medidas que permitan que la gente cumpla las indicaciones dadas por Minsa”, indicó Leslie Soto.

El decano electo Ildauro Aguirre señaló que más adelante, cuando las playas se rebran después de que eventualmente las cierren, se debe impulsar la vacunación contra el coronavirus en estos lugares.

En la actualidad, en las provincias con el nivel de alerta moderado -casi todas, incluido Lima y el Callao-se pueden usar las playas respetando las normas sanitarias, sin generar aglomeracione, concentraciones, ni poner en riesgo la salud de las personas.

Asimismo, están prohibidas la venta de alimentos y el consumo de alcohol el 31 de diciembre, el 1 y el 2 de enero. Esto también estuvo vigente para Navidad, pero esto no se cumplió.

🔴 ATENCIÓN | El #Minsa informa que para evitar la propagación de la #COVID19 se ha dispuesto las siguientes restricciones: pic.twitter.com/SqEu8Yim8B — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) December 23, 2021

Es importante recordar que a inicios de este año se dispararon los casos de COVID-19 después de las fiestas de fin del año 2020, durante el inicio de la segunda ola pandémica.

VIDEO RECOMENDADO