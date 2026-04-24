Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Agentes del Ministerio de Cultura desalojaron a invasores que vandalizaron muros de adobe de la Huaca Cruz de Armatambo. Foto: capturas RPP
Agentes del Ministerio de Cultura desalojaron a invasores que vandalizaron muros de adobe de la Huaca Cruz de Armatambo. Foto: capturas RPP
Por Redacción EC

Responsables del pintarrajeado de la estructura de la Huaca Cruz de Armatambo, zona arqueológica en Chorrillos, fueron expulsados por agentes del Ministerio de Cultura (Mincul) y Serenazgo tras ser denunciados por residentes del distrito.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: