Responsables del pintarrajeado de la estructura de la Huaca Cruz de Armatambo, zona arqueológica en Chorrillos, fueron expulsados por agentes del Ministerio de Cultura (Mincul) y Serenazgo tras ser denunciados por residentes del distrito.

No obstante, tras la expulsión del grupo de personas involucradas, los refugios no fueron retirados del recinto y permanecen dentro del yacimiento arqueológico. Al respecto, los ciudadanos exigieron a las autoridades el retiro de los objetos ajenos al lugar, y mayor protección de la zona para evitar próximas invasiones.

“El Ministerio de Cultura se comprometió a tomar las acciones correspondientes para la conservación del muro y quitarle la pintura. Sin embargo, el daño es irreversible y además tampoco han dado una fecha”, señaló uno de los residentes aledaños a RPP.

Antecedentes

De acuerdo con las versiones de los ciudadanos, los ocupantes ingresaron con palos y frazadas al sitio arqueológico tras vulnerar el cerco metálico que lo protegía. Luego, pintaron de verde dos muros de la Huaca Cruz de Armatambo.

“Este es el resultado del abandono y de la inacción de las autoridades. Exhorto, por favor, al Colegio de Arqueólogos del Perú que dé su opinión al respecto y que el Ministerio de Cultura haga presencia aquí en la zona”, declaró un ciudadano al medio.

¿Por qué es importante esta huaca?

Estas ruinas arqueológicas se remontan al año 1400 cuando pertenecían a la cultura Ichma, la que controló los ríos Rímac y Lurín, para posteriormente ser delegada al Imperio incaico. Este lugar era caracterizado por su función administrativa y ceremonial.