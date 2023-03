Casi a las 8 p.m. vehículos de serenazgo con las sirenas prendidas peinaron la zona para evacuar a todos los vecinos. La mayoría salió de sus casas y se puso a buen recaudo en las zonas altas o en otros lugares. La información que se tenía en el momento era que una laguna o represa de gran tamaño se había roto y por esa razón caería un huaico sobre Punta Hermosa (quebrada Malanche) y Punta Negra (quebrada Cruz de Hueso).

El plan de prevención funcionó, aunque el huaico no llegó a caer sobre el conocido balneario. El alcalde de Punta Hermosa, Guillermo Fernández Otero, indicó a RPP que dicha cantera se ubicaría a 100 kilómetros de Punta Hermosa y se usaba para la extracción ilegal de arena. Además, explicó que esta tenía una grieta y evacuaba agua.

Ayer, la Municipalidad de Punta Hermosa indicó que la cantera estaría por la zona de Santo Domingo de Olleros. Esto no ha sido confirmado. Y que caería hacia la quebrada Río Seco y Cruz de Hueso.

Sin embargo, hasta ayer en la noche, el municipio todavía no tenía información cuál sería dicha cantera y dónde queda exactamente. Marco Cerní, subgerente de Defensa Civil de Punta Hermosa, dijo a este Diario que un equipo técnico había salido a la parte alta a buscar la cantera, pero no pudo llegar porque no había paso. Agregó que hoy volverán a salir para obtener la información exacta. Asimismo, sostuvo que son 150 casas afectadas por el huaico en el distrito.

Por su parte, el alcalde Fernández Otero sostuvo mediante un video en redes sociales que un equipo había sido enviado a constatar la situación en la zona este, específicamente en la cantera Ceja del diablo e indicó que aún existe riesgo de huaico. Confirmó que otro grupo saldrá hoy por más información. Agregó que los residentes evacuados el sábado pueden regresar a sus hogares y que se restringe el acceso a todas las playas de Punta Hermosa por la alerta y posible contaminación.

Esto a pesar de que ayer por la tarde, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, realizó un sobrevuelo por la zona de la quebrada Malanche e indicó que: “sobre la quebrada Malanche que desemboca en Punta Hermosa no existe alguna amenaza, por el momento, de una masa de lodo proveniente de una rotura de un represamiento . Lo que hemos podido observar son ojos de agua, pero que no motivan ni existe una alta probabilidad que pueda afectar en al desembocadura de la quebrada”.

Agregó que también se sobrevoló la quebrada Cruz de Hueso que desemboca en Punta Negra y San Bartolo y no se encontró ninguna concentración de agua o lodo que permita diagnosticar una amenaza.

🔴#AHORA Ministro @JChavezCresta realizó sobrevuelo sobre las quebradas de Malanche y Cruz de Hueso, que desembocan en los distritos de Punta Hermosa y Punta Negra, verificando que por el momento no existen amenazas de deslizamientos de lodo. #NuestraMisiónElPerú🇵🇪 pic.twitter.com/gi76v9jOlY — Mindef Perú (@MindefPeru) March 19, 2023

Un fallecido en Cieneguilla

Las consecuencias de los huaicos siguen causando estragos en los distritos más afectados por las lluvias y activación de quebradas. Ayer, alrededor de las 9 a.m se encontró el cadáver de un hombre en el río Lurín a la altura del puente Algodonal en Cieneguilla. Sin embargo, el fuerte caudal del río imposibilitó que el personal de rescate de la Policía Nacional lo saque de las aguas.

Afectados por el huaico en Río Seco, Cieneguilla, hacen olla común para apoyarse. (Foto: Julio Reaño/@Photo.gec)

Al enterarse de esta noticia, los familiares de la señora Zaragoza Chipana Huauya quien figura como desaparecida desde el martes, se acercaron al río para buscarla. Los familiares pidieron apoyo a las autoridades para continuar con la búsqueda.

En dicho distrito, según cifras preliminares de la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) del municipio hay 150 viviendas afectadas y 600 personas afectadas. Asimismo, 1.000 viviendas inhabitables y 4.000 personas damnificadas. La comuna ha instalado dos albergues y acogen a 400 personas. La parroquia ha instalado otro.

Continuan trabajos de limpieza en Río Seco, Cieneguilla. Cientos de pobladores intentan rescatar algún objetivo material del lodo, el cual invadió sus hogares tras la caída de dos huaicos. (Foto: Julio Reaño/@Photo.gec)

Vecinos afectados piden apoyo

En el sector 22 de Jicamarca, provincia de Huarochirí, luego de tres días del huaico, las familias exigen ayuda inmediata del Estado para poder poner muros de contención y evitar perder, nuevamente, sus casas. Dicho huaico dejó una persona fallecida y varios heridos este último 15 de marzo. Además, la posta médica del lugar quedó totalmente inundada y al menos tres unidades móviles de la posta, entre ellas una ambulancia, quedaron atrapadas en el lodo. Los vecinos de la zona se han organizado para limpiar los escombros de lo que alguna vez fueron hogares.

Una situación parecida se vive en el distrito de Lurigancho Chosica donde son 93 viviendas damnificadas y 153 viviendas afectadas desde que iniciaron las precipitaciones, según cifras del EDAN de dicho municipio. Debido a las continuas lluvias, la población sigue en alerta ante la posible crecida del río Rímac y la activación de las más de 16 quebradas.

Otro distrito gravemente afectado es Chaclacayo donde 2.750 personas han resultado afectadas y 200 damnificadas, así como 550 viviendas afectadas y 40 damnificadas, según las cifras EDAN de la respectiva comuna. Así como en otros distritos, los trabajos a realizar en esta jurisdicción han sido con maquinaria pesada, entrega de donaciones a los afectados y completar los formularios EDAN.

Familias tratan de recuperar sus pertenencias tras los huaicos que afectaron Jicamarca. (Foto: Abby Ardiles)

Cifras nacionales

Desde el inicio de este año hasta el 18 de marzo, son 9.423 personas damnificadas en todo el territorio nacional debido a las lluvias y 65.065 personas afectadas, según el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). Además, 65 fallecidos, 128 heridos y 5 desaparecidos, según cifras de los gobiernos regionales recogidas por el COEN.

En cuanto a viviendas son 1.521 destruidas, 2.148 inhabitables y 27.843 afectadas.

Continuarán las lluvias

Según el aviso meteorológico número 53 del Senamhi, para hoy se esperan precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la costa norte y sierra. Se esperan acumulados cercanos a 25 mm/día en la sierra norte, 15 mm/día en la cierra centro y valores por encima de 12 mm/día en la sierra sur.

Para mañana, se esperan acumulados de lluvia cercanos a 30 mm/día en la sierra norte, valores alrededor de 15 mm/día en la sierra centro y valores por encima de 18 mm/día en la sierra sur. La alerta emitida por Senamhi es naranja, lo que significa que “se predicen fenómenos meteorológicos peligrosos”.

Parece que las lluvias vuelven a las partes altas de las cuencas de los ríos de Lima.

Se podrían volver activar las quebradas y subir el nivel de los ríos. Atentos con el río Rimac. pic.twitter.com/yJOnJkUQgt — 🌋Patricio Valderrama (@patriciov) March 19, 2023

El Gral. Ricardo Pajares del Carpio, Coordinador General del COEN, indicó que “continuamos con un calentamiento de las aguas del mar y esto se va a extender hasta julio. Esto va a generar que continuemos con precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la costa norte y sur, desde Tumbes hasta Ica y en la sierra norte y centro del Perú. Continuamos con la posibilidad de la activación de quebradas”.

En esa línea indicó que se debe estar alerta y los gobiernos locales deben continuar con los trabajos de prevención. “Esto es responsabilidad de gobiernos locales, provinciales y regionales. En el Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres se encuentran los puntos críticos de los ríos, donde se podría desbordar, ahí es donde se debe actuar. Si las condiciones lo permiten, debemos tomar acciones de prevención como encauzamiento de quebradas, protección ribereña y muros de contención”, agregó.

Asimismo, indicó que el accionar preventivo en Punta Hermosa la noche del sábado fue positivo, pues se debe prevenir antes de lamentar un hecho catastrófico.