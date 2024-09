En Huaral, un hombre de 60 años fue asaltado por delincuentes que le quitaron la suma de 9 mil soles. El hecho ocurrió el fin de semana pasado, cuando el agraviado se retiraba de una conocida agencia bancaria.

El anciano indicó a América Noticias que vio una actitud extraña por parte de una trabajadora de la entidad bancaria, quien le habría estado realizando varias preguntas.

Luego de algunos minutos, salió del establecimiento, y solo bastaron algunos minutos para que fuera interceptado por dos sujetos que iban a bordo de una moto lineal, quienes lo amenazaron con un arma de fuego y obligaron a entregar todo el dinero.

“¿Por qué me pasan estas cosas, Dios mío?, ¿qué hice yo de malo? (…) yo no quería soltarlo, es lo único que tengo por favor, le digo, y él agarra y me tira con la pistola en la cabeza, me tira, pero no tan duro, agarra y se lleva mi plata, que es lo único que tengo. Tengo deudas todavía, recién he sacado”, señaló el hombre entre lágrimas.

El sexagenario sospecha que la persona que lo atendió le tendió una trampa. “La chica me pregunta: ‘¿qué va a hacer?’, un retiro de dinero, ‘¿cuánto va a retirar?’, 9 mil soles le digo. Entonces, ella se va y las otras chicas me atendieron, me pagaron los 9 mil. Yo presentí algo, me metí a esa tienda y acá me han agarrado”.

El hombre fue llevado a la comisaría de la zona para rendir su declaración. Ahora se espera que las cámaras de seguridad de algunos locales cercanos ayuden a la Policía Nacional del Perú (PNP) para identificar y capturar a los responsables de este delito.