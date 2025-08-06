Gran conmoción ha generado el caso del alcalde del centro poblado de Medio Mundo, en Huaura, Diego Castillo Crisóstomo, quien fue detenido tras agredir brutalmente a su pareja dentro de su vivienda. El ataque quedó registrado en cámaras de seguridad del inmueble y ocurrió frente a la hija de tres años de la víctima.

Una vecina, identificada como Mercedes Cifuentes Olórtegui, acudió rápidamente al lugar tras escuchar los gritos. “Salgo y escucho gritos, llantos, pidiendo ayuda. (…) La señora Diana sale y me dice: ‘Auxilio, auxilio, ayúdame, ayuda, llama a la policía’”, relató en declaraciones a Panamericana Televisión.

La mujer contó que en ese momento ya había cargado a la niña para calmarla, pues lloraba “desesperadamente”.

Cifuentes logró ingresar al inmueble e increpó al alcalde por su accionar. Sin embargo, según su testimonio, el burgomaestre le pidió que se retirara del lugar en lugar de detener la agresión.

Alcalde permanece detenido en la comisaría de Huaura. Foto: Municipalidad de Nuevo Mundo

Los hechos

El video de la cámara de seguridad muestra cómo la víctima intenta huir hacia la sala mientras es perseguida por el alcalde, quien la golpea con los puños y la inmoviliza con fuerza, sin detenerse pese a la presencia de la menor.

Luego, cuando la mujer logra salir brevemente a pedir auxilio, es seguida por su agresor. Minutos después, al regresar para buscar a su hija, es arrastrada violentamente por el cabello hasta que la intervención de la vecina pone fin al ataque.

La víctima fue auxiliada y el agresor trasladado a la comisaría de Huaura, donde permanece detenido. Sin embargo, la familia ha expresado su temor de que el alcalde pueda ser liberado, pese a la existencia de pruebas en video.

Este martes, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Fanny Esther Montellanos Carbajal, llegó a Huaura para brindar apoyo a la agraviada y seguir de cerca el caso.