La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Fanny Montellanos, confirmó que el Ministerio Público ha recalificado como tentativa de feminicidio la denuncia contra el alcalde del centro poblado de Medio Mundo, en Huaura, Diego Castillo Crisóstomo, acusado de agredir físicamente a su expareja.

De acuerdo con Latina Noticias, el caso fue inicialmente tipificado como lesiones graves, pero la Fiscalía modificó la calificación tras una evaluación de nuevos elementos, entre ellos videos, testimonios y otros indicios recogidos durante las diligencias preliminares.

“Rechazamos que una autoridad, llamada a proteger, ejerza violencia. Este tipo de conducta es reprochable e injustificable”,manifestó Montellanos.

La funcionaria también recordó que las agresiones verbales constituyen una forma de violencia psicológica y recalcó la importancia de denunciar cualquier tipo de maltrato. “Las estadísticas nos dicen que más mujeres denuncian violencia física”, expresó.

El MIMP, a través del programa Warmi Ñan, exhortó además a la Policía Nacional y al Ministerio Público a actuar con celeridad y garantizar que se valoren todas las pruebas disponibles para que el agresor sea sancionado conforme a la ley.

Según cifras oficiales, en lo que va del año se han reportado 529 denuncias por violencia contra la mujer en la provincia de Huaura.

Acompañamiento integral

En declaraciones a Latina Noticias, John Gavino Sánchez, abogado del Centro de Emergencia Mujer (CEM) de Huaura y representante legal de la agraviada, confirmó que la víctima recibe atención constante. El acompañamiento incluye soporte psicológico, evaluación de riesgo y asesoría legal en cada diligencia dispuesta por la Fiscalía. Añadió que solo queda pendiente una constatación domiciliaria, pues ya se han recabado declaraciones y otras pruebas clave.