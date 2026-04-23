El retraso en la construcción de la Institución Educativa 20801 Jorge Chávez, ubicada en la provincia de Huaura, en Lima, orilló a 153 escolares a recibir clases en los exteriores del colegio, según informó la Contraloría General de la República.

La entidad señaló que las autoridades no están cumpliendo con la normativa para garantizar que los estudiantes puedan tener colegios en buen estado, con infraestructura de calidad y asegurar la salvaguardia de los menores durante su jornada escolar.

¿Qué riesgos enfrentaban los estudiantes?

La Contraloría llegó a las instalaciones para corroborar la situación de la institución y dialogar con la directora del centro educativo, durante el Operativo Multidisciplinario de Control Territorial 2026.

En la intervención, el órgano de control pudo constatar la realidad de la jornada escolar de los menores. Los niños se encontraban tomando clases en los exteriores de las aulas, en medio de una zona desértica, protegidos del sol por una estructura de fierros oxidados y lona, en medio de una construcción con material noble aún incompleta.

Del mismo modo, Contraloría advirtió que las paredes que delimitan la institución educativa también representan una amenaza a la seguridad de los escolares, debido a que están constituidas por esteras, un material de poca resistencia.

Minedu destinó más de S/ 450 millones para infraestructura

El Ministerio de Educación destinó un presupuesto total de S/4 414 887 133 a la implementación del programa de educación regular. Para infraestructura educativa, el Estado designó un total de S/ 451 493 172.

La Contraloría también supervisó el avance del puente en la urbanización Socorro y los Jardines, obras llevadas a cabo por la Municipalidad provincial de Huaura.