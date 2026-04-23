Resumen

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Según Contraloría, las autoridades del colegio no están garantizando que los estudiantes puedan tener colegios en buen estado con infraestructura de calidad. Foto: Andina
Según Contraloría, las autoridades del colegio no están garantizando que los estudiantes puedan tener colegios en buen estado con infraestructura de calidad. Foto: Andina
Por Redacción EC

El retraso en la construcción de la Institución Educativa 20801 Jorge Chávez, ubicada en la provincia de Huaura, en Lima, orilló a 153 escolares a recibir clases en los exteriores del colegio, según informó la Contraloría General de la República.

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