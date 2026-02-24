El presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento a Hugo Alberto Begazo de Bedoya como nuevo ministro del Interior (Mininter). El acto ceremonial ocurrió en Palacio de Gobierno, hoy, martes 24 de febrero.

De esta manera, Begazo de Bedoya formará parte del nuevo Gabinete Ministerial que encabeza el Denisse Miralles.

Como se recuerda, José María Balcázar fue elegido como nuevo presidente del Congreso, y por consiguiente del Perú, el pasado 18 de febrero, un día después de que el Parlamento aprobara la censura del exmandatario José Jerí.

El domingo 22, a través de un comunicado difundido en redes sociales, la Presidencia de la República anunció a Hernando de Soto como nuevo presidente del Consejo de Ministros, e indicó que su nombramiento “fortalece el rumbo institucional del gobierno de transición y respalda, entre otras prioridades, la garantía de elecciones limpias y transparentes”.

Añadió que, como parte de “acciones simbólicas futuras”, está prevista una visita a líderes de pueblos indígenas de Estados Unidos y Canadá, con la finalidad de “tender puentes” y promover “la unión del cóndor y el águila”, así como “intercambiar experiencias sobre cómo las sociedades emergentes pueden beneficiarse cuando la economía y la tecnología digital llegan efectivamente a todas las personas”.