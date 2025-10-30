Un grupo de nueve ciudadanos peruanos se encuentra varado en Montego Bay, Jamaica, luego del devastador paso del huracán Melissa, que arrasó gran parte del territorio y dejó severos daños en viviendas, carreteras y el sistema eléctrico. Desde el hotel Riu Montego Bay, los connacionales lanzaron un llamado urgente de ayuda al Gobierno peruano.

“ Somos un grupo de nueve peruanos que estamos acá en Montego Bay. Lamentablemente hemos sido azotados por el huracán que ha destruido casi toda la ciudad. Si bien es cierto, este hotel tiene todos los protocolos que nos han permitido estar a salvo, en este momento ya no hay luz y hay racionamiento de agua y comida”, relató Jorge Del Río en diálogo con Canal N.

Peruanos varados en Jamaica piden ayuda tras paso del huracán Melissa



El testimonio refleja la situación crítica que atraviesan los turistas, quienes aseguran no haber recibido ningún tipo de asistencia por parte de las autoridades peruanas.

“El Gobierno no nos ha contactado para nada. Vimos ayer las noticias que se estaban poniendo en contacto con los peruanos varados, pero no hemos recibido ningún tipo de comunicación. Nosotros hemos conseguido, por nuestra parte, el contacto de la embajada del consulado acá en Jamaica porque hasta el momento nadie nos ha escrito, llamado y tampoco se han preocupado por nuestra situación ”, mencionó Del Río.

“ Nos han dicho que están esperando a que se pueda reaperturar el aeropuerto que también ha sido afectado y que probablemente hasta el 2 de noviembre. Nosotros debimos regresar ayer, pero la situación es crítica”, agregó.

El ministro del Gobierno Local y Desarrollo Comunitario de Jamaica, Desmond McKenzie, declaró al país como una "zona catastrófica" por los estragos causados por el huracán Melissa. (Foto: EFE)

Los peruanos explicaron que el abastecimiento de alimentos y combustible está interrumpido, mientras que el hotel intenta sostener a los huéspedes con las reservas disponibles.

“Tenemos algunas reservas de agua, galletas, snack, pero eso se acaba. El hotel se preocupa por nosotros, pero tampoco está en capacidad porque no somos los únicos turistas. Acá hay gente de muchos países. Nos dijeron que hay racionamiento y que en cualquier momento se puede agotar la alimentación y el agua ”, expresó el ciudadano peruano.

Los compatriotas en Montego Bay permanecen a la espera de una respuesta oficial y de la reapertura del aeropuerto internacional, que continúa cerrado por los daños causados por el temporal.

“Pedimos, por favor, que el Gobierno peruano nos pueda ayudar. Estamos, básicamente, desesperados por volver porque acá la situación es dramática”, concluyó Del Río.

Una persona camina frente a un árbol caído debido al paso del huracán Melissa este miércoles, en la Parroquia de Saint Ann en el condado de Middlesex (Jamaica). (Foto: EFE)

Cabe mencionar que, según el ministro jamaiquin Desmond McKenzie, el huracán Melissa dejó al 70% del país sin energía eléctrica, afectando a más de 530 mil usuarios. Las zonas más golpeadas, como New Hope, Black River y Mandeville, enfrentan graves daños en carreteras y viviendas, mientras equipos de rescate distribuyen ayuda a los damnificados.