A lo largo de tres décadas a nivel global, el IAB ha guiado la evolución de la industria digital —desde las puntocom y los formatos publicitarios hasta el video, la programática y los nuevos modelos de negocio— impulsando buenas práctica. Foto: archivo EC
A lo largo de tres décadas a nivel global, el IAB ha guiado la evolución de la industria digital —desde las puntocom y los formatos publicitarios hasta el video, la programática y los nuevos modelos de negocio— impulsando buenas práctica. Foto: archivo EC
Por Redacción EC

Era 2006 cuando el Internet a nivel mundial comenzaba a transformar la manera en que las empresas se comunicaban con sus audiencias, un grupo de profesionales y empresas del mercado peruano se propuso impulsar la publicidad digital en el país. Con ese objetivo, se acercó al Interactive Advertising Bureau (IAB), organización fundada en Nueva York en 1996, para proponer representar a la entidad en el Perú.

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