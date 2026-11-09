Era 2006 cuando el Internet a nivel mundial comenzaba a transformar la manera en que las empresas se comunicaban con sus audiencias, un grupo de profesionales y empresas del mercado peruano se propuso impulsar la publicidad digital en el país. Con ese objetivo, se acercó al Interactive Advertising Bureau (IAB), organización fundada en Nueva York en 1996, para proponer representar a la entidad en el Perú.

El IAB Perú surgió como la representación nacional de la entidad internacional, estableciendo como objetivos principales el impulso de la industria digital peruana, la promoción de buenas prácticas y la facilitación de espacios colaborativos entre los diversos agentes del ecosistema. Tras 20 años de trayectoria, la institución mantiene su compromiso de respaldar las transformaciones del mercado y propiciar el crecimiento sostenido del sector.

Los IAB MIXX Awards premian la excelencia en publicidad digital. (Foto: captura de video)

Treinta años promoviendo la evolución de la industria digital

A lo largo de tres décadas a nivel global, el IAB ha guiado la evolución de la industria digital —desde las puntocom y los formatos publicitarios hasta el video, la programática y los nuevos modelos de negocio— impulsando buenas prácticas, estándares y confianza en el mercado. Hoy, este compromiso continúa adaptándose a los retos de la inteligencia artificial, la privacidad y el uso responsable de los datos.

Uno de los pilares de IAB ha sido reunir a los distintos actores del ecosistema digital para fomentar el diálogo y la colaboración, incluso entre organizaciones que compiten en el mercado. Esta visión compartida también ha orientado el trabajo de IAB Perú durante sus primeros 20 años.

El 53 % de la inversión es publicitaria

La evolución de la inversión publicitaria digital refleja la transformación experimentada por el mercado peruano en las últimas dos décadas. Según el informe elaborado por IAB Perú y PwC, en 2006, este canal representaba aproximadamente el 0,5 % de la inversión publicitaria del país. En 2025, este segmento alcanzó los US$ 327 millones, equivalentes al 53 % de la inversión publicitaria total.

Este crecimiento resalta la consolidación de la publicidad digital como uno de los ejes principales de la industria y pone de relieve la importancia de contar con información de mercado, estándares compartidos y espacios de colaboración que acompañen su evolución.

Mercado peruano: 20 años marcando hitos

Durante estas dos décadas, IAB Perú ha promovido iniciativas orientadas a reconocer el talento, compartir conocimiento y fortalecer las capacidades de los profesionales y las empresas que forman parte de la industria digital.

En 2010, la asociación creó los premios DIGIS para reconocer el trabajo y la innovación del sector. En 2017, estos evolucionaron hacia los IAB MIXX Awards, alineándose con una plataforma de reconocimiento presente en otros mercados de la red internacional de IAB.

La agenda de la asociación también ha incluido eventos como NED, DTS y Advolution, espacios destinados a abordar tendencias, compartir experiencias y analizar los retos del ecosistema digital. En 2018, IAB Perú organizó Cyberwow junto a Ecom, y en 2024 fue anfitriona del IAB Global Summit, encuentro internacional de directivos de la red IAB que se realizó por primera vez en Sudamérica.

Todo esto refleja cómo la industria ha ampliado sus capacidades, incorporado nuevas tecnologías y consolidado la colaboración entre anunciantes, agencias, medios, plataformas tecnológicas y otros participantes del mercado.

Cyber Wow (Foto: IAB)

Una industria que mira hacia el futuro

A veinte años de su creación, IAB Perú afronta una nueva etapa marcada por la inteligencia artificial, en este contexto, mantiene su responsabilidad con el desarrollo de una industria innovadora, colaborativa y sostenible, que pueda modificarse a los cambios tecnológicos y responder a las nuevas necesidades de las empresas y los consumidores.

Beatriz Hernández, directora ejecutiva de IAB Perú, resaltó que si bien la publicidad digital no se detiene pues existen nuevos desafíos en materia de medición, privacidad y confianza, además de la la inteligencia artificial, “queremos continuar siendo un espacio de referencia para que la industria comparta conocimiento, impulse estándares y aproveche las oportunidades de la innovación de forma responsable”.