Según información oficial, la mujer arribó en un vuelo procedente de Estados Unidos con escala en Panamá. La detección de la mercancía fue posible gracias al uso de escáneres de rayos X, que alertaron sobre el contenido irregular en su equipaje.
Hallazgo de equipos valorizados en más de S/400.000
Durante la inspección realizada por la División de Equipajes, las autoridades encontraron 109 celulares de alta gama ocultos en las maletas de la pasajera. Además, se hallaron cinco laptops, dos tablets, cinco lentes fotográficos y varios relojes smartwatch.
El hallazgo confirmó que los productos no habían sido declarados, lo que constituye una infracción a la normativa aduanera. De acuerdo con la Sunat, el valor total de los equipos supera los S/400.000.
Detención e investigación por presunto contrabando
Tras verificarse que los artículos tenían un presunto destino comercial y no cumplían con las obligaciones tributarias, las autoridades procedieron al decomiso total de la mercadería y a la detención inmediata de la pasajera por el presunto delito de contrabando.
El caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos Aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual del Callao, que dispuso la incautación de los bienes y el inicio de las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades penales.