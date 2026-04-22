Un operativo de control en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez permitió la incautación de 109 celulares de alta gama y diversos equipos electrónicos que una pasajera intentaba ingresar al país sin declarar. La intervención, realizada por agentes de la Sunat, tuvo lugar la noche del último martes en la zona de llegadas internacionales.

Según información oficial, la mujer arribó en un vuelo procedente de Estados Unidos con escala en Panamá. La detección de la mercancía fue posible gracias al uso de escáneres de rayos X, que alertaron sobre el contenido irregular en su equipaje.

Hallazgo de equipos valorizados en más de S/400.000

Durante la inspección realizada por la División de Equipajes, las autoridades encontraron 109 celulares de alta gama ocultos en las maletas de la pasajera. Además, se hallaron cinco laptops, dos tablets, cinco lentes fotográficos y varios relojes smartwatch.

El hallazgo confirmó que los productos no habían sido declarados, lo que constituye una infracción a la normativa aduanera. De acuerdo con la Sunat, el valor total de los equipos supera los S/400.000.

Pasajera cae con cargamento de celulares valorizado en más de S/400.000 en el aeropuerto. Foto: Captura de video/AméricaTV

Detención e investigación por presunto contrabando

Tras verificarse que los artículos tenían un presunto destino comercial y no cumplían con las obligaciones tributarias, las autoridades procedieron al decomiso total de la mercadería y a la detención inmediata de la pasajera por el presunto delito de contrabando.

El caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos Aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual del Callao, que dispuso la incautación de los bienes y el inicio de las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades penales.

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