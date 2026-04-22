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Sunat incauta 109 celulares no declarados en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Foto: Captura de video/AméricaTV
Sunat incauta 109 celulares no declarados en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Foto: Captura de video/AméricaTV
Por Redacción EC

Un operativo de control en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez permitió la incautación de 109 celulares de alta gama y diversos equipos electrónicos que una pasajera intentaba ingresar al país sin declarar. La intervención, realizada por agentes de la Sunat, tuvo lugar la noche del último martes en la zona de llegadas internacionales.

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