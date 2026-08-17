Angie de la Rosa, hija del alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa, denunció haber sido víctima de un atentado luego de que desconocidos arrojaran combustible y prendieran fuego a su vehículo durante la tarde del domingo 16 de agosto, en el distrito de Independencia.

Tras el ataque, peritos de Criminalística de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar para recoger evidencias que permitan determinar cómo ocurrió el incendio e identificar a los responsables.

La víctima relacionó el hecho con las denuncias que anteriormente presentó contra su expareja por presunta violencia familiar e intento de feminicidio.

Atacan e incendian vehículo de hija del alcalde del Rímac: la Policía ya investiga el caso. Foto: Captura de video/Panamericana

Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han establecido públicamente quién habría ordenado o ejecutado el ataque. El caso continúa bajo investigación.

Néstor de la Rosa pide justicia y seguridad para su hija

El alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa, se pronunció sobre lo ocurrido durante una entrevista con Panamericana Televisión. El burgomaestre estuvo acompañado por su esposa, Katherine Menéndez, candidata a la Alcaldía del Rímac.

“¡Mi familia es primero, pedimos justicia!”, expresó el alcalde, quien solicitó garantías para preservar la integridad y seguridad de su hija.

De la Rosa también rechazó cualquier acto que pueda poner en riesgo a sus familiares y anunció que tomarán acciones legales para esclarecer lo ocurrido.

“Frente a estos hechos, tomaremos las acciones legales correspondientes para defender nuestros derechos y garantizar nuestra seguridad”, señaló.

El antecedente que preocupa a la familia

El incendio del vehículo ocurre después de un episodio registrado el 30 de octubre de 2025, que involucró a la expareja de Angie de la Rosa.

Incendian vehículo de Angie de la Rosa y su familia exige justicia: investigan un presunto intento de feminicidio. Foto: Captura de video/Panamericana

Imágenes difundidas ahora por Panamericana Televisión muestran al hombre manipulando y rastrillando un arma de fuego durante una discusión familiar. En el video también se escuchan los gritos y el llanto de menores que se encontraban presentes.

La propia víctima recordó aquel episodio y explicó que fue determinante para decidir terminar la relación.

“Me rastrilló el arma en la cabeza frente a mis niñas y es donde yo decido separarme ya de él. No aceptarle un perdón más, no aceptarle ni un llanto más”, relató.

Según su testimonio, Angie de la Rosa habría atravesado durante años episodios de violencia física y psicológica. Las denuncias contra su expareja forman parte ahora del contexto que la familia pide que sea considerado en la investigación por el incendio.

No obstante, las autoridades todavía no han confirmado que el ataque contra el vehículo haya sido cometido por la expareja ni que exista una conexión directa entre ambos hechos. La Policía continúa recopilando evidencias para determinar quiénes participaron en el incendio y establecer las circunstancias exactas del ataque.

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