Hija del alcalde del Rímac sufre ataque contra su vehículo y recuerda amenaza con un arma frente a sus hijas. Foto: Captura de video/Panamericana
Hija del alcalde del Rímac sufre ataque contra su vehículo y recuerda amenaza con un arma frente a sus hijas. Foto: Captura de video/Panamericana
Por Redacción EC

Angie de la Rosa, hija del alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa, denunció haber sido víctima de un atentado luego de que desconocidos arrojaran combustible y prendieran fuego a su vehículo durante la tarde del domingo 16 de agosto, en el distrito de Independencia.

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