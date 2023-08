Una familia perdió los ahorros de tres años, 20 mil soles que tenían guardados en una caja durante un incendio que dejó en cenizas toda su casa, ubicada en la Asociación de Vivienda Nueva Juventud, manzana K, en Cieneguilla.

Canal N informó que las personas afectadas en el incendio, entre adultos y niños, no sufrieron quemaduras graves, sin embargo, ahora tiene que pasar la noche en calle porque no tienen donde vivir. “Que me ayuden a cambiar todos mis billetes porque me he quedado sin ningún ahorro”, dijo Zoila Gómez.

La madre de familia detalló que cuando ocurrió el incendio estaba trabajando y solo su cuñado estaba dentro del domicilio.

“A la 1 me llaman al trabajo y me dicen que se incendió mi casa. No tenemos idea qué fue, porqué pasó. Es nuestra vivienda, pero el terreno nos alquiló mi tía. Todo se quemó. Somos tres familia en la zona”, contó.

Indicó que con el dinero iban a colocar un taller, pues su esposo es mecánico. “El dinero lo teníamos primero en el banco pero como también nos robaron allí, entonces decidimos guardarlo en casa. Ahora nos quedamos en nada”, enfatizó.

Solicitan apoyo a la Municipalidad de Cieneguilla para reubicarse, asimismo, colchones y ropa, para los más pequeños y así pasar la noche. Si desea colaborar con estas familias puede comunicarse al 945534244.