Incendio de maleza registrado en el Malecón de la Reserva, en el distrito de Miraflores, que genera una densa columna de humo visible desde la Costa Verde. (Foto: Julio Reaño/ GEC)
Incendio de maleza registrado en el Malecón de la Reserva, en el distrito de Miraflores, que genera una densa columna de humo visible desde la Costa Verde. (Foto: Julio Reaño/ GEC)
Por Redacción EC

Un incendio registrado en los acantilados de la Costa Verde dejó aproximadamente 500 metros de geomalla dañados, informó Mario Casaretto, gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). El funcionario explicó que las estructuras habían sido instaladas recientemente, en mayo, como parte de las medidas implementadas en esta zona.

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