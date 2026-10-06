Un incendio registrado en los acantilados de la Costa Verde dejó aproximadamente 500 metros de geomalla dañados, informó Mario Casaretto, gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). El funcionario explicó que las estructuras habían sido instaladas recientemente, en mayo, como parte de las medidas implementadas en esta zona.

En declaraciones a Canal N, Casaretto indicó que todavía se evalúan las circunstancias que originaron el fuego. Entre las hipótesis mencionadas se encuentra la presencia de una persona en situación de calle que permanecía en los acantilados, así como la posibilidad de que el incendio haya comenzado en la parte superior de la zona.

El funcionario municipal señaló que las geomallas comprometidas por las llamas habían sido colocadas en mayo y que el fuego terminó afectando un tramo de aproximadamente 500 metros. Explicó que estas estructuras tienen propiedades ignífugas; sin embargo, la vegetación y la maleza existente en los acantilados pueden facilitar que las llamas lleguen hasta ellas.

La afectación se produjo mientras el fuego avanzaba por la vegetación ubicada en los acantilados. Casaretto advirtió que este tipo de emergencias puede complicarse cuando las llamas encuentran material vegetal que facilita su propagación.

¿Cuáles son las hipótesis sobre el origen del fuego?

De acuerdo con lo señalado por Casaretto a Canal N, una de las hipótesis apunta a una persona en situación de calle que se encontraba en el lugar y que habría podido encender una fogata para protegerse de las bajas temperaturas durante la noche.

La segunda posibilidad estaría relacionada con la parte superior de los acantilados, específicamente con el parque ubicado frente a la parte posterior de la iglesia de Fátima. Según explicó el funcionario, alguien podría haber estado fumando en ese sector y arrojado una ceniza que posteriormente habría generado el fuego.

Cerca de 20 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú participan en las labores para controlar el incendio registrado en la Costa Verde. (Foto: Julio Reaño /@PHOTO.GEC)

Estas versiones forman parte de las hipótesis planteadas sobre el origen del incendio y no constituyen, hasta el momento, una causa confirmada.

Costa Verde registra antecedentes de incendios

Casaretto también recordó que durante el año se han registrado emergencias similares en otros puntos de la Costa Verde. Precisó que en los distritos de Chorrillos y Barranco se han atendido cuatro incendios en lo que va del año.

El gerente de Gestión del Riesgo de Desastres explicó que las características de los acantilados, sumadas a la presencia de vegetación y maleza, pueden contribuir a la propagación de las llamas. Por ello, consideró necesario fortalecer las medidas preventivas en estos espacios.

Incendio en el distrito de Miraflores genera una densa columna de humo visible desde la Costa Verde. (Foto: Julio Reaño/ GEC)

MML plantea vigilancia permanente en los acantilados

Ante la repetición de este tipo de emergencias, Casaretto planteó la necesidad de establecer una custodia permanente en los acantilados de la Costa Verde. La propuesta busca reducir los riesgos asociados a la presencia de personas que ocupan estos espacios y evitar situaciones que puedan desencadenar nuevos incendios.

Según el funcionario, una vigilancia constante permitiría actuar de manera preventiva ante situaciones como el encendido de una fogata, el lanzamiento de una ceniza u otra fuente de fuego que pueda terminar provocando una emergencia de mayores dimensiones.

VIDEO RECOMENDADO