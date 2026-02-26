Este jueves 26 de febrero se reportó un incendio de magnitud 2 en el distrito de La Victoria. Cerca de 11 unidades del Cuerpo General de Bomberos del Perú llegaron hasta el lugar para contener el siniestro, que se produce a una cuadra del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen.

El siniestro fue reportado minutos antes de las 7 a.m., según confirma la página web de la institución. Además, ha sido catalogado de código 2, por lo que se enviaron más de una decena de unidades para controlarlo.

En las imágenes captadas por las cámaras de El Comercio se puede ver la gran magnitud del incendio y los esfuerzos de los bomberos por detenerlo. Además, el humo puede distinguirse desde los distritos aledaños.

Hasta el momento no se ha informado de víctimas, mientras continúan los trabajos para apagar el incendio y evitar que se extienda a las zonas aledañas.