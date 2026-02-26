Resumen

Incendio en La Victoria genera preocupación en zonas aledañas al hospital Guillermo Almenara. (Foto: Lenin Tadeo / @photo.gec)
Incendio en La Victoria
  • Incendio en La Victoria genera preocupación en zonas aledañas al hospital Guillermo Almenara. (Foto: Lenin Tadeo / @photo.gec)
    Incendio en La Victoria genera preocupación en zonas aledañas al hospital Guillermo Almenara. (Foto: Lenin Tadeo / @photo.gec)

    Incendio en La Victoria genera preocupación en zonas aledañas al hospital Guillermo Almenara. (Foto: Lenin Tadeo / @photo.gec)

  • El siniestro fue reportado minutos antes de las 7 a.m. de este jueves 26 de febrero, según confirma la página web de los bomberos. (Foto: Lenin Tadeo / @photo.gec)
    El siniestro fue reportado minutos antes de las 7 a.m. de este jueves 26 de febrero, según confirma la página web de los bomberos. (Foto: Lenin Tadeo / @photo.gec)

    El siniestro fue reportado minutos antes de las 7 a.m. de este jueves 26 de febrero, según confirma la página web de los bomberos. (Foto: Lenin Tadeo / @photo.gec)

  • Los bomberos hacen incansables esfuerzos por detener el fuego. (Foto: Lenin Tadeo / @photo.gec)
    Los bomberos hacen incansables esfuerzos por detener el fuego. (Foto: Lenin Tadeo / @photo.gec)

    Los bomberos hacen incansables esfuerzos por detener el fuego. (Foto: Lenin Tadeo / @photo.gec)

  • El humor producido por el incendio se puede distinguir en diversos distritos cercanos a La Victoria. (Foto: Lenin Tadeo / @photo.gec)
    El humor producido por el incendio se puede distinguir en diversos distritos cercanos a La Victoria. (Foto: Lenin Tadeo / @photo.gec)

    El humor producido por el incendio se puede distinguir en diversos distritos cercanos a La Victoria. (Foto: Lenin Tadeo / @photo.gec)

  • El siniestro ha sido catalogado de código 2, por lo que se requiere de varias unidades de bomberos para su control. (Foto: Lenin Tadeo / @photo.gec)
    El siniestro ha sido catalogado de código 2, por lo que se requiere de varias unidades de bomberos para su control. (Foto: Lenin Tadeo / @photo.gec)

    El siniestro ha sido catalogado de código 2, por lo que se requiere de varias unidades de bomberos para su control. (Foto: Lenin Tadeo / @photo.gec)

  • En las imágenes se puede ver la magnitud del incendio en La Victoria. (Foto: Lenin Tadeo / @photo.gec)
    En las imágenes se puede ver la magnitud del incendio en La Victoria. (Foto: Lenin Tadeo / @photo.gec)

    En las imágenes se puede ver la magnitud del incendio en La Victoria. (Foto: Lenin Tadeo / @photo.gec)

  • Algunos comerciantes llegaron hasta la zona para intentar sacar su mercadería. (Foto: Lenin Tadeo / @photo.gec)
    Algunos comerciantes llegaron hasta la zona para intentar sacar su mercadería. (Foto: Lenin Tadeo / @photo.gec)

    Algunos comerciantes llegaron hasta la zona para intentar sacar su mercadería. (Foto: Lenin Tadeo / @photo.gec)

  • El local afectado en La Victoria sería un almacen. (Foto: Lenin Tadeo / @photo.gec)
    El local afectado en La Victoria sería un almacen. (Foto: Lenin Tadeo / @photo.gec)

    El local afectado en La Victoria sería un almacen. (Foto: Lenin Tadeo / @photo.gec)

  • La zona afectada quedó cubierta de humo, mientras los bomberos trabajan en extinguir el fuego. (Foto: Lenin Tadeo / @photo.gec)
    La zona afectada quedó cubierta de humo, mientras los bomberos trabajan en extinguir el fuego. (Foto: Lenin Tadeo / @photo.gec)

    La zona afectada quedó cubierta de humo, mientras los bomberos trabajan en extinguir el fuego. (Foto: Lenin Tadeo / @photo.gec)

  • Los almacenes afectados siguen reportando emisión de humo. (Foto: Lenin Tadeo / @photo.gec)
    Los almacenes afectados siguen reportando emisión de humo. (Foto: Lenin Tadeo / @photo.gec)

    Los almacenes afectados siguen reportando emisión de humo. (Foto: Lenin Tadeo / @photo.gec)

Por Redacción EC

Este jueves 26 de febrero se reportó un incendio de magnitud 2 en el distrito de La Victoria. Cerca de 11 unidades del Cuerpo General de Bomberos del Perú llegaron hasta el lugar para contener el siniestro, que se produce a una cuadra del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen.

