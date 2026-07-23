El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, visitó a la familia de las 10 víctimas mortales del incendio registrado en el sector de Manzanilla, en el límite entre el Cercado de Lima y La Victoria. El burgomaestre sostuvo que la tragedia estuvo motivada por un acto de extorsión e hizo un llamado directo al Ejecutivo para tomar acciones de choque frente a la delincuencia .

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“Lo que estamos viendo es una tragedia. Veo a padres y familiares de personas que han fallecido producto de este atentado, porque todo está bastante clarificado en ese aspecto, y me vienen recuerdos que yo viví cuando mi hija tenía 9 años y de aquella época a hoy nada ha cambiado: seguimos en una gigantesca ola de inseguridad”, declaró.

En otro momento, el alcalde de Lima aseguró que “lo que hemos vivido es algo inexplicable. Es la evidencia de una crisis de inseguridad en la que nos encontramos todos los peruanos. La criminalidad avanza a pasos agigantados y poco o nada se hace para reducirla”.

Familiares de víctimas del incendio en La Victoria esperan entrega de restos para velarlos y solicitan apoyo (Fotos: Diana Marcelo/GEC)

Frente a este escenario, la autoridad edil cuestionó al presidente José María Balcázar y al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), al cual catalogó como un espacio sin efectividad funcional. “Esto que hemos vivido en las últimas horas se replica en todo el Perú. El Gobierno Central y el presidente de la república tienen que tomar medidas y decisiones. Estoy planteando unas, son varias las que hay que tomar. Hemos hablado hasta el hartazgo, pero absolutamente nada”, afirmó.

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“El Gobierno Central tiene que ponerse los pantalones y abrocharse el cinturón, y tomar decisiones que puedan ser incómodas, pero que son necesarias. Perdónenme la palabra, estamos enfrascados en estupideces”, enfatizó.

Plantea nuevamente la creación de la Policía Municipal

El alcalde Reggiardo insistió en la conformación de una Policía Municipal orientada al control del tránsito y faltas menores. “Vengo sosteniendo propuestas que son muy importantes y que serían de gran valía para, precisamente, contrarrestar la inseguridad, que es la creación de una Policía Municipal para que podamos tener seis mil efectivos disponibles y listos para controlar la extorsión”, precisó.

“Se viene sosteniendo año a año, pero nadie hace absolutamente nada. Y hay presiones de ciertos sectores que no quieren perder el control del tránsito, por ejemplo, que eso es una labor de la municipalidad. O que no quieren perder el control de los delitos menores, que también tendría que ser un tema de la Municipalidad Metropolitana de Lima”, añadió.

Familiares de víctimas del incendio en La Victoria esperan entrega de restos para velarlos y solicitan apoyo (Fotos: Diana Marcelo/GEC)

Desplegó asistencia a los damnificados

En la zona de la emergencia, la Municipalidad Metropolitana de Lima desplegó personal de Defensa Civil para suministrar raciones de comida a cerca de 100 personas, además de entregar carpas, colchones, camas, cocinas y agua potable. Asimismo, se gestionó la donación de 10 ataúdes y 10 nichos para las víctimas , además de coordinar con el Instituto de Medicina Legal la agilización de los trámites de entrega de los restos a sus familiares.

Por último, el alcalde anunció que este viernes 24 de julio sostendrá una reunión con dirigentes del sector transporte a fin de abordar el impacto de las extorsiones en sus operaciones diarias. “Los transportistas también están siendo víctimas, una y otra vez, de la insania criminal y delincuencial”.