El alcalde Reggiardo insistió en la conformación de una Policía Municipal orientada al control del tránsito y faltas menores. Foto: MML
El alcalde Reggiardo insistió en la conformación de una Policía Municipal orientada al control del tránsito y faltas menores. Foto: MML
Por Redacción EC

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, visitó a la familia de las 10 víctimas mortales del incendio registrado en el sector de Manzanilla, en el límite entre el Cercado de Lima y La Victoria. El burgomaestre sostuvo que la tragedia estuvo motivada por un acto de extorsión e hizo un llamado directo al Ejecutivo para tomar acciones de choque frente a la delincuencia.

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