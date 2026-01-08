Un incendio se registra la noche de este jueves en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, ubicado en el distrito de San Miguel.

La emergencia moviliza al menos a cinco unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, que se desplazan hasta la cuadra 19 de la avenida La Paz para atender la situación.

Según información difundida por RPP, el fuego se origina tras la quema de colchones al interior del establecimiento, lo que genera una intensa humareda y alarma en los alrededores. Los bomberos trabajan para controlar el siniestro y evitar que se propague.

Información en desarrollo