El Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) informó que no se registraron daños personales tras el amago de incendio ocurrido la noche del jueves en el Programa II Jesús Nazareno del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita.

Según el comunicado oficial, la Central de Monitoreo de Centros Juveniles reportó la emergencia a las 9:18 p. m., momento en el que “se activaron de manera inmediata los protocolos de seguridad establecidos”. El personal del centro intervino en el área afectada con el uso de extintores y dio aviso a las autoridades.

Como parte de la respuesta, acudieron efectivos del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y de la Policía Nacional, quienes “lograron controlar la situación”, de acuerdo con la información difundida por la entidad.

Pronacej precisó que “no se han registrado daños personales” y que todos los adolescentes del centro juvenil “se encuentran debidamente custodiados y resguardados”. Asimismo, indicó que el personal de turno continúa cumpliendo sus funciones con normalidad.

La institución señaló además que ha iniciado las investigaciones correspondientes “para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades”, y aseguró que viene brindando “todas las facilidades necesarias a las autoridades competentes” para el desarrollo de las diligencias conforme a ley.