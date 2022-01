Un día después de que se cumplieran 20 años del trágico incendio en Mesa Redonda que dejó más de 500 víctimas entre muertos, heridos y desaparecidos, el día 30 de diciembre del 2021 se incendió nuevamente una galería en el Centro de Lima. Esta vez en el jirón Andahuaylas con Puno: la galería Plaza Central. Dicho siniestro no tuvo heridos ni víctimas fatales y la investigación para dar con los responsables todavía se está llevando a cabo.

Así quedaron los pisos superiores de la Galería Plaza Central luego del siniestro. Comerciantes almacenaban plástico en el cuarto y quinto piso. (Foto: Leandro Britto)

Sin embargo, a una semana del siniestro, desde los aires, se puede observar cómo el Centro de Lima sigue siendo un escenario propenso a sufrir diversos accidentes como incendios, derrumbes, catástrofes sísmicas, entre hechos que podrían vulnerar la vida de los vecinos y trabajadores de la zona. Es en los techos de los edificios, específicamente en las galerías, donde se puede observar instalaciones prefabricadas, generalmente con tripley o drywall que en su mayoría son informales.

Peligro en las galerías

“En muchas galerías del centro se han acostumbrado a hacer un mezanine sobre mezanine. Tienen el stand abajo y hacen más y más arriba. Siguen construyendo, levantan nivel tras nivel con materiales prefabricados y tapado con materiales inflamables”, indicó Mario Casaretto, jefe de la Cuarta Comandancia Departamental de Lima Centro de los Bomberos.

Estos pisos superiores generalmente son construidos por los propios dueños o los comerciantes, sin la supervisión de un profesional ni la licencia del municipio. “Los techos suelen utilizarse como depósitos y ahí encontramos maderas, muebles viejos, etc. Al no estar planificado también hay riesgo eléctrico. No hay un diseño profesional ni una supervisión, se hace de manera clandestina”, explicó el arquitecto y especialista en conservación Antonio Polo y La Borda.

Desde hace meses, el regidor de la MML Carlo Ángeles denunciaba una mafia en el centro que cobraba 20 soles a los ambulantes y protegía los almacenes informales. (Foto: Leandro Britto)

Muchos de estos depósitos se construyen en las galerías que tienen permiso para comercializar, pero no para almacenar; como sucedió en Plaza Central. Sin embargo, los comerciantes lo hacen de todas formas para poder tener su mercadería cerca. Esta situación depende de la Municipalidad Metropolitana de Lima y, según el regidor metropolitano Carlo Ángeles, ha sido denunciado múltiples veces al alcalde y fiscalizadores.

La Gerenta de Gestión de Riesgo de Desastres de la MML, Victoria Villarubia, explicó a este Diario que las galerías inician su local comercial con determinado uso y luego hacen otro uso de esas intalaciones y comienzan a crecer de manera informal. “Comienza a expandirse, pese a no tener autorización. Lo hacen al interior, de manera secreta con materiales prefabricados que son fácilmente montados”, sostuvo.

“Por más que las autoridades Indeci, los municipios, la Policía, Ministerio de Salud y más traten de articular un tema preventivo, la otra parte [comerciantes] se convierte prácticamente en un enemigo que lucha por sacarle la vuelta a la ley”, agregó el comandante Casaretto.

Palacio Legislativo en la mira

Pero las galerías no son los únicos edificios que tienen estas construcciones en las azoteas. Tras el incendio en la galería Plaza Central, el Congreso de la República fue centro de críticas luego de que se publicara una foto desde un dron donde se podía ver estructuras en el techo del palacio legislativo. Además, desde el 2017, defensa civil advierte que dos tercios del Congreso son inhabitables.

El ex ministro del Interior y ex oficial mayor del parlamento, José Elice, indicó a este Diario que dicho problema data de muchos años atrás. “Hace más de 40 años que existe el problema del tercer piso. En aquel entonces se decía que era inhabitable, pero se necesitaba tanto el espacio que se sacaba la vuelta a las advertencias o las normas”, explicó.

El techo se utilizaba anteriormente como espacio para oficinas y también talleres. Pero esto se eliminó por el peligro del derrumbe. Sin embargo, lo que siguió funcionando en la parte superior de palacio fueron los almacenes, donde se depositaban los bienes que ya no tenían uso como, por ejemplo, escritorios, comenta el asesor de un actual congresista.

Sin embargo, ante esta duda sobre lo que hay actualmente en la azotea del Congreso, la misma institución dijo a El Comercio que no existe ningún ambiente destinado como depósito, almacén ni oficinas. La infraestructura que se ve sirve para cubrir las instalaciones eléctricas como aire acondicionado.

Nuevo plan de fiscalización

La situación de los techos es crítica en cuanto a defensa civil. (Foto: Leandro Britto)

Recordemos que el incendio sucedido el 30 de diciembre en la galería Plaza Central se dio en el cuarto, quinto y sexto piso de la galería donde se habían construido almacenes ilegales de drywall y los comerciantes almacenaban plástico. Casaretto sostuvo que este el pasado miércoles a las 5 a.m. la unidad de bomberos tuvo que acudir nuevamente a apagar el incendio que se había reavivado tras una llamada de los vecinos.

A raíz del incendio, la gerenta de fiscalización Zuleyka Prado Maza fue removida del puesto e ingresó Jonathan Ríos bajo ese cargo. “Hasta el día de ayer hemos tenido intervención en seis locales y se han clausurado. Esto va a continuar. Hay un trabajo intenso que el alcalde ha aprobado luego de ingreso del nuevo gerente. En Mesa Redonda son 61 locales los que se deben intervenir en estos días”, dijo a El Comercio Victoria Villarubia.

Villarubia agregó que para fiscalizar todo el centro es necesario el apoyo continuo de la Policía Nacional del Perú (PNP) para poder ingresar a la propiedad privada sin problema. Ante el impedimiento de ingresar y constatar qué hay en los edificios, necesitan a la PNP en los operativos.

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR