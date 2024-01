Un fuerte incendio se registró la noche del martes en la galería Ever Star en la cuadra 10 del jirón Andahuaylas en el emporio Mesa Redonda. El siniestro de código 3 fue controlado por 30 unidades de bomberos integradas por 100 hombres de rojo, que trabajaron hasta la mañana del miércoles debido a rescoldos (brasas remanentes) que quedaban entre los escombros. El incendio acabó con 3 pisos del inmueble construidos con materiales metálicos sobre los dos pisos originales, hechos de material noble.

Mario Casaretto, gerente de Gestión de Riesgos de la Municipalidad de Lima (MML), afirmó que la galería cuenta con licencia de funcionamiento y certificado de Defensa Civil vigentes . Casaretto indicó que Ever Star es una de las 78 galerías, del total de 126 en Mesa Redonda, cuyos comerciantes participaron de las capacitaciones de Defensa Civil del área que lidera. “Aproximadamente, 100 puestos en Mesa Redonda fueron clausurados entre noviembre a diciembre del año pasado, porque no cumplían con las medidas de seguridad necesarias”, agregó Casaretto en comunicación con El Comercio.

Rafael Loza, jefe de la Comandancia Departamental de los Bomberos Voluntarios de Lima Centro, mencionó a este Diario que la galería contaba con extintores. Sin embargo, no se utilizaron debido a que “prácticamente, no había personas” en el inmueble cuando inició el siniestro. Asimismo, Román Nazario, presidente de la Cámara de Comerciantes de Mesa Redonda, señaló que el inmueble contaba con aspersores de agua contra incendios, que no lograron activarse.

Los bomeros atcaron el incendio desde tres puntos. Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec

Mario Casaretto explicó a El Comercio que, cuando un incendio se propaga desde los pisos superiores hacia los inferiores, como ocurrió en este caso, el fuego puede quemar e inutilizar los aspersores.

Las fuentes consultadas por este Diario mencionaron que aún se desconoce las causas de la emergencia ocurrida. Por su parte, Nazario declaró que “no existían instalaciones de cocina ni balones de gas” en la infraestructura incendiada. “Tampoco estaban soldando en una galería cercana”, aclaró acerca de rumores sobre la razón del siniestro.

El gerente de fiscalización de la MML, Félix Quiroz, anunció que la galería Ever Star y 30 tiendas circundantes serán clausuradas temporalmente como medida de precaución. Esta situación afectará a aproximadamente 450 comerciantes, que trabajaban en 114 puestos. Ricardo Santos, quien tiene un puesto de juguetes en la galería, manifestó a El Comercio que la mercancía que perdió por el incendio tiene un valor aproximado de 25 a 30 mil soles.

El incendio destruyó una instalación poco resistente

El incendio ocurrió en una infraestructura de 3 pisos construida con materiales metálicos, que también tenía un techo de calamina. El Comercio pudo conocer que esta fue instalada hace 3 años sobre los dos pisos originales de concreto. De acuerdo con Mario Casaretto, esta construcción no impidió que los inspectores del área de Gestión de Riesgos de la MML, capacitados por el Ministerio de Vivienda, brinden las certificaciones de seguridad a la galería Ever Star.

La infraestructura de materiales metálicos fue instalada hace 3 años. Foto: ANDINA/Andrés Valle

Al respecto, el comandante Rafael Loza explicó que las estructuras metálicas son menos resistentes a las llamas y altas temperaturas. “Esto permitió la rápida propagación del incendio a lo largo de los 3 pisos. En la galería, se vendía juguetes, productos deportivos y ropas, productos altamente inflamables”, refirió Loza. Los productos de los dos primeros niveles no fueron destruidos. Sin embargo, los puestos de ambos pisos se encuentran completamente inundados debido a la labor oportuna de los bomberos.

¿Por qué se sospecha de un incendio provocado?

Román Nazario reveló a este Diario que la galería Ever Star se encuentra en un litigio judicial. Fuentes de El Comercio informaron que el propietario del inmueble denunció al administrador por una presunta usurpación .

Esta situación levantó sospechas entre los comerciantes acerca de las causas del siniestro. “Los últimos tres incendios han ocurrido en locales que se encuentran en litigio judicial y nunca se conocieron las razones. El más reciente ocurrió el último diciembre. Esto nos genera sospechas de que pueden ser situaciones provocadas por las condiciones en las que ocurrieron. Es sospechoso que este incendio haya ocurrido cuando casi no había nadie”, aseveró el presidente de la Cámara de Comerciantes de Mesa Redonda.

Adicionalmente, la Fiscalía abrió una investigación preliminar “contra los que resulten responsables del presunto delito de peligro por medio de incendio o explosión en agravio del Estado y de personas por identificar”.

Ministerio Público abrió investigación preliminar contra los que resulten responsables del presunto delito de peligro por medio de incendio o explosión en agravio del Estado y de personas por identificar, ante incendio ocurrido en la zona de Mesa Redonda (Cercado de Lima). pic.twitter.com/UVz3I1fOtq — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 10, 2024

Por su parte, Nazario solicitó que el Cuerpo de Bomberos instale permanentemente un puesto de atención rápida en la Plaza Castañeta, ubicada a una cuadra de Mesa Redonda, para atender rápidamente cualquier emergencia que ocurra en el emporio. “Los bomberos instalan este puesto solo en diciembre para la prevención durante la campaña de mayor público en Mesa Redonda. Les pedimos que esté disponible durante todo el año”, mencionó.