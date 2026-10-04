El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), activó sus protocolos de respuesta inmediata ante el incendio registrado este domingo en la zona de maleza del acantilado de la Costa Verde, en Miraflores.

Como medida preventiva, se dispuso el despliegue de un equipo del SAMU para atender posibles casos de afectación a la salud, principalmente relacionados con la inhalación de humo generada por el siniestro.

Asimismo, como parte de las acciones de respuesta, la Central 106 mantiene en alerta al Hospital Casimiro Ulloa, con el objetivo de garantizar una atención rápida ante la eventual llegada de personas afectadas por el incendio.

Incendio se registra cerca de Larcomar

El incendio se registra desde aproximadamente las 9:15 a. m. de este domingo 4 de octubre en una zona de abundante vegetación y maleza seca del acantilado de la Costa Verde, a la altura del parque Domodossola, cerca de la subida Armendáriz y del centro comercial Larcomar.

Debido a la emergencia, se dispuso el cierre de la vía en dirección de sur a norte, mientras se desarrollan las labores para controlar el fuego.

Incendio de maleza registrado en el Malecón de la Reserva, en el distrito de Miraflores, que genera una densa columna de humo visible desde la Costa Verde. Foto: Julio Reaño /@PHOTO.GEC

La emergencia es atendida por cerca de 20 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, cuyos equipos trabajan para controlar las llamas y llegar hasta el punto donde se habría iniciado el incendio.

Las condiciones del terreno dificultan las labores de los bomberos, debido a que el fuego se encuentra en una zona de difícil acceso del acantilado.

Intensa humareda puede observarse desde distintos puntos

La presencia de abundante maleza seca favorece la propagación de las llamas y ha generado una intensa humareda que puede observarse desde distintos sectores de Miraflores.

Incendio de maleza registrado en el Malecón de la Reserva, en el distrito de Miraflores, que genera una densa columna de humo visible desde la Costa Verde. Foto: Julio Reaño /@PHOTO.GEC

El humo incluso ha sido visible desde las inmediaciones del Parque Kennedy, mientras continúan las labores de control de la emergencia.

Ante este escenario, el Minsa mantiene activada la respuesta preventiva del SAMU y la coordinación con el Hospital Casimiro Ulloa para atender oportunamente cualquier caso de afectación relacionado con el incendio.

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