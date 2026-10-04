Incendio de maleza registrado en el Malecón de la Reserva, en el distrito de Miraflores, que genera una densa columna de humo visible desde la Costa Verde. Foto: Julio Reaño /@PHOTO.GEC
Incendio de maleza registrado en el Malecón de la Reserva, en el distrito de Miraflores, que genera una densa columna de humo visible desde la Costa Verde. Foto: Julio Reaño /@PHOTO.GEC
Por Redacción EC

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), activó sus protocolos de respuesta inmediata ante el incendio registrado este domingo en la zona de maleza del acantilado de la Costa Verde, en Miraflores.

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