El presidente José Jerí acudió a Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores, para supervisar las acciones de respuesta multisectoriales tras el devastador incendio que dejó más de 100 viviendas destruidas.

El jefe de Estado recorrió las áreas afectadas para dialogar con los vecinos damnificados y coordinó con las autoridades locales y el Cuerpo General de Bomberos la entrega de ayuda inmediata.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Presidente José Jerí acudió a la zona del siniestro. Foto: GEC

En su segundo día como mandatario, el presidente interino acudió junto a ministros del gabinete de la expresidenta Dina Boluarte, pues Jerí aún no ha nombrado el suyo, a atender la emergencia ocurrida en el sector Virgen del Buen Paso.

“Tenemos representantes del Ministerio de Salud atendiendo a los afectados. Solo voy a declarar sobre la emergencia; los sectores han respondido de inmediato”, dijo y evitó responder sobre la composición de su nuevo gabinete ministerial y señaló escuetamente que está “en construcción”.

Posteriormente, Jerí arribó al local del Instituto Peruano del Deporte (IPD) en SJM, donde se ha instalado un refugio temporal para las familias damnificadas, donde se les brindará alimentación y asistencia a las víctimas.

Luego de informar que el incendio fue controlado, el jefe de Estado señaló que este sábado los damnificados dormirán bajo carpas y que hay raciones que se están coordinando.

“Queremos dejar claro que la voluntad del Gobierno es resolver los problemas. Queremos que sientan que el Estado está con ustedes; si alguna vez cometimos errores, lo queremos cambiar”, declaró el mandatario ante los damnificados, destacando que se reforzará la presencia del Estado en la zona para asegurar respuestas inmediatas.

Incendio se propagó rápidamente debido a la precariedad de los materiales de construcción de las viviendas en el sector Virgen del Buen Paso de Pamplona Alta. Foto: Julio Reaño / @photo.gec

De otro lado, consultado sobre la jornada de protestas anunciada para este domingo 12 de octubre, dijo que la población tiene derecho a expresarse.

“Entiendo que la población tiene derecho a expresarse, es su derecho constitucional, nosotros tenemos que resguardar adecuadamente su derecho de protesta”, sostuvo.

VIDEO RECOMENDADO: