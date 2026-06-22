Tres mujeres fallecieron la madrugada de este lunes 22 de junio tras un incendio ocurrido en una vivienda, ubicada en la cuadra dos de la avenida Los Olivos, en el distrito de San Martín de Porres. El siniestro movilizó a varias unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú para atender la emergencia y evitar que el fuego se propague a otros inmuebles.

De acuerdo con la información inicial, las víctimas mortales son una adulta mayor y sus dos hijas, de 19 y 24 años. Las tres quedaron atrapadas en la parte posterior de la vivienda, donde se habría originado el incendio.

Una adulta mayor y sus dos hijas, de 19 y 24 años, terminaron atrapadas entre las llamas del inmueble. (Foto: César.grados@photo.gec)

Mientras las víctimas permanecían en el área afectada por el fuego, otros habitantes del inmueble lograron evacuar a tiempo. Asimismo, se informó que un segundo minidepartamento habría sufrido daños como consecuencia del fuego.

Los bomberos desplegaron varias unidades de emergencia para combatir el incendio y evitar mayores afectaciones. Tras controlar el siniestro, los rescatistas ingresaron al inmueble y encontraron los cuerpos de las tres mujeres en el interior de la vivienda.

Una adulta mayor y sus dos hijas, de 19 y 24 años, terminaron atrapadas entre las llamas del inmueble. (Foto: César.grados@photo.gec)

El inmueble afectado quedó bajo resguardo de las autoridades mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

Una adulta mayor y sus dos hijas, de 19 y 24 años, terminaron atrapadas entre las llamas del inmueble. (Foto: César.grados@photo.gec)

Al lugar del siniestro llegaron los peritos de criminalística y representantes del Ministerio Público para realizar las diligencias de ley, incluyendo el levantamiento de los cuerpos y la recopilación de evidencias que permitan determinar el origen del incendio.

Una adulta mayor y sus dos hijas, de 19 y 24 años, terminaron atrapadas entre las llamas del inmueble. (Foto: César.grados@photo.gec)

Por el momento, no se ha informado oficialmente sobre las causas del fuego. El informe inicial será clave para esclarecer lo ocurrido y establecer posibles responsabilidades.