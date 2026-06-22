De acuerdo con la información inicial, las víctimas mortales son una adulta mayor y sus dos hijas, de 19 y 24 años. Las tres quedaron atrapadas en la parte posterior de la vivienda, donde se habría originado el incendio.
Mientras las víctimas permanecían en el área afectada por el fuego, otros habitantes del inmueble lograron evacuar a tiempo. Asimismo, se informó que un segundo minidepartamento habría sufrido daños como consecuencia del fuego.
Los bomberos desplegaron varias unidades de emergencia para combatir el incendio y evitar mayores afectaciones. Tras controlar el siniestro, los rescatistas ingresaron al inmueble y encontraron los cuerpos de las tres mujeres en el interior de la vivienda.
El inmueble afectado quedó bajo resguardo de las autoridades mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
Al lugar del siniestro llegaron los peritos de criminalística y representantes del Ministerio Público para realizar las diligencias de ley, incluyendo el levantamiento de los cuerpos y la recopilación de evidencias que permitan determinar el origen del incendio.