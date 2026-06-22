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Una adulta mayor y sus dos hijas, de 19 y 24 años, terminaron atrapadas entre las llamas del inmueble. (Foto: César.grados@photo.gec)
Una adulta mayor y sus dos hijas, de 19 y 24 años, terminaron atrapadas entre las llamas del inmueble. (Foto: César.grados@photo.gec)
Por Redacción EC

Tres mujeres fallecieron la madrugada de este lunes 22 de junio tras un incendio ocurrido en una vivienda, ubicada en la cuadra dos de la avenida Los Olivos, en el distrito de San Martín de Porres. El siniestro movilizó a varias unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú para atender la emergencia y evitar que el fuego se propague a otros inmuebles.

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