La madre y hermana de Brayan López, el joven de soldador de 24 años, que está internado actualmente en UCI del hospital Arzobispo Loayza tras sufrir graves quemaduras producto del incendio ocurrido en Villa El Salvador, solicitan ayuda de las autoridades.

Ellas pasaron la noche fuera del nosocomio y reclaman que no han sido atendidas. Solo han recibido un papel y les indicaron que Brayan se encuentra en estado crítico, con el 90% de su cuerpo quemado.

“Lo que pido a la ministra de Salud que ayude a mi hijo. Él tiene una hija de cuatro meses. Le pido que lo atiendan y que se investigue. Ayer no se han hecho presentes ni la empresa ni el alcalde de Villa El Salvador”, declaró la madre de Brayan para América Noticias.

En tanto, su hermana Susana contó que trataron de comunicarse con la persona responsable del trabajo que le encargaron a su hermano.

“El dueño trabaja para otra persona pero dice que no sabe quién es el dueño, cómo se llama. Le dije ‘¿cómo vas a hacer un contrato, sin saber nada de la persona?’ me dijo que solo sabe que se llama David. No tiene su número ni nada”, señaló.

El incendio

Un incendio de gran magnitud se registró el jueves 5 de enero, en la calle Los Ebanistas en el Parque Industrial, ubicado en el distrito de Villa El Salvador. Según las autoridades, el siniestro inició a las 12:21 p. m.

Luis Ponce, comandante general del Cuerpo de Bomberos, indicó que los hombres de rojo lograron controlar el siniestro tras más de dos horas de ardua labor.