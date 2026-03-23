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Resumen

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Como si de una tradición se tratase, cada cinco años las calles de Lima se abarrotan de símbolos, números y colores partidarios plasmados en los carteles, paneles y demás propaganda política. Y el camino hacia las próximas Elecciones Generales 2026 no es la excepción.

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