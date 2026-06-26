El Gobierno peruano anunció que declarará en emergencia ocho regiones del país antes de la quincena de julio con el objetivo de anticiparse y mitigar los posibles efectos del fenómeno El Niño Costero.

La medida fue confirmada por el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vásquez, quien señaló que la decisión responde a los escenarios de riesgo elaborados por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) y a los informes de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN).

ANA acelera descolmatación de ríos ante posible El Niño Costero fuerte. (Foto: Andina)

La declaratoria de emergencia por peligro inminente abarcará ocho regiones del país. Entre los departamentos mencionados por el titular del Indeci se encuentran:

Tumbes

Piura

Lambayeque

Cajamarca

Áncash

Lima

San Martín

Las autoridades precisaron que el dispositivo legal será publicado en el diario oficial El Peruano y detallará el alcance de las medidas que se implementarán en las zonas comprendidas.

El Niño Costero podría ser de magnitud moderada a fuerte

Las proyecciones científicas advierten que entre diciembre y marzo próximo podría registrarse un fenómeno El Niño Costero de magnitud “moderada a fuerte”. Asimismo, el estado de alerta se mantiene activo debido a que el evento afectaría el litoral peruano de manera prolongada y podría extenderse hasta el verano del próximo año.

El objetivo de la declaratoria es que las autoridades nacionales, regionales y locales puedan ejecutar acciones de prevención y respuesta antes de la llegada de las lluvias y otros eventos asociados al fenómeno climático.

PIURA, 3 DE ABRIL DEL 2023 DISTINTAS LOCALIDADES DE LA CIUDAD DE PIURA SE ENCUENTRAN INUNDADAS POR LAS CONSTANTES LLUVIAS EN EL NORTE DEL PAIS. LUGAR: URB. SANTA MARGARITA FOTOS: NILO VILELA / NILO VILELA

Los alcances de la medida fueron analizados durante una sesión del Consejo de Ministros realizada en la sede del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), en Chorrillos, encabezada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez.

Por otro lado, el Gobierno de José María Balcázar busca reforzar la coordinación con las autoridades regionales, provinciales y municipales para mejorar la capacidad de respuesta ante una eventual emergencia. En ese sentido, el jefe del Indeci explicó el papel que cumplen las regiones durante este tipo de eventos.

“En caso de estas situaciones de emergencia, el 60 % de la atención está a cargo de los gobiernos regionales; por lo tanto, el gobierno central va en apoyo”, sostuvo Vásquez.