Sobre el incremento en el nivel de alerta ante un eventual Niño Costero, Alberto Otárola pidió guardar la calma, ya que la alerta es frente a fenómeno leve. Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec
Sobre el incremento en el nivel de alerta ante un eventual Niño Costero, Alberto Otárola pidió guardar la calma, ya que la alerta es frente a fenómeno leve. Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec
Por Redacción EC

El Gobierno peruano anunció que declarará en emergencia ocho regiones del país antes de la quincena de julio con el objetivo de anticiparse y mitigar los posibles efectos del fenómeno El Niño Costero.

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