Resumen

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La alerta instaba a los ciudadanos a mantener la calma y alejarse del mar; sin embargo, al final del texto informativo se incluyó un enlace correspondiente a un canal de la plataforma Telegram. Foto: composición GEC
La alerta instaba a los ciudadanos a mantener la calma y alejarse del mar; sin embargo, al final del texto informativo se incluyó un enlace correspondiente a un canal de la plataforma Telegram. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

La noche de este miércoles 20 de mayo, la activación imprevista del Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencia (Sismate) generó desconcierto y alarma entre los ciudadanos en algunas regiones del país, luego de que los teléfonos móviles reportaran una alarma de un supuesto sismo de 8 grados seguido de Tsunami. Tras un segundo mensaje apócrifo con la palabra fraude, Indeci investiga el presunto hackeo.