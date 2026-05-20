La noche de este miércoles 20 de mayo, la activación imprevista del Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencia (Sismate) generó desconcierto y alarma entre los ciudadanos en algunas regiones del país, luego de que los teléfonos móviles reportaran una alarma de un supuesto sismo de 8 grados seguido de Tsunami. Tras un segundo mensaje apócrifo con la palabra fraude, Indeci investiga el presunto hackeo.

La primera alerta fue emitida a las 07:36 p.m. bajo el rótulo de Indeci y Sismate, alertaba sobre una situación de alta gravedad de manera textual: “SISMO DE GRAN MAGNITUD 8.7 FRENTE A LA COSTA CENTRAL DEL PERU. PELIGRO INMINENTE DE TSUNAMI EN TODO EL LITORAL PERUANO. EVACUAR INMEDIATAMENTE HACIA ZONAS ALTAS Y SEGURAS”.

La notificación instaba a los ciudadanos a mantener la calma y alejarse del mar. Sin embargo, al final del texto informativo se incluyó un enlace correspondiente a un canal de la plataforma Telegram, un elemento ajeno a los protocolos de comunicación del Estado que levantó sospechas de inmediato entre los usuarios de telefonía móvil.

En comunicación este medio, el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), general Luis Vásquez, precisó a El Comercio que esta alerta no era real, y se habría producido solo en algunos operadores. Por lo que se han iniciado las investigaciones preliminares para identificar qué sistema fue vulnerado.

Vulneración emitió mensajes políticos

Minutos después, a las 07:54 p. m., llegó un nuevo mensaje emergente en sus pantallas, esta vez bajo el formato de “Mensaje de red”.

El texto era: “HOLA PERUANOS LES HABLA DEFACEPERU. FRAUDE ELECTORAL. NO SE QUEDEN CIEGOS. DIVIDE Y VENCERAS”. Esto descartó de forma definitiva la validez de la emergencia por sismo y expuso una anomalía en la administración técnica de las alertas de red del Simate.

Respuesta de Indeci

El Indeci emitió un comunicado oficial para informar que “la alerta difundida en algunos celulares sobre un supuesto sismo de magnitud 8.7 y peligro inminente de tsunami en el litoral peruano es falsa”.

“Se recuerda a la ciudadanía que los sismos no se pueden predecir. Asimismo, el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (SISMATE) no se utiliza para advertir este tipo de eventos antes de que ocurran”, remarcó la institución.