Autoridades a las cabezas del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), durante sus participaciones en la mesa de diálogo por el Fenómeno El Niño organizada por El Comercio, advirtieron que el impacto de esta incidencia de magnitud fuerte a extraordinaria, tal y como se pronostica para fines del 2026 e inicios del 2027, pone en riesgo a unas 6 millones de personas en unos 796 distritos a nivel nacional.

El general Luis Enrique Vásquez, titular del Indeci, recalcó que de ese total de personas expuestas al riesgo, se estima que hay 1,2 millones de personas que podrían ser damnificadas y afectadas ante un Niño de las intensidades como se prevén para los próximos meses.

“La población realmente no reacciona hasta que se ve afectada. No participa muchas veces de simulacros, no tienen mochila de emergencia, no ha chequeado ni siquiera sus zonas seguras o rutas de escape. Son temas que atañen directamente a la población y tienen que ser sensibilizados”, manifestó en la mesa de diálogo con representantes de las empresas privadas que conforman la iniciativa “Hombro a hombro”.

Durante su ponencia, aseguró que el Indeci está preocupado porque este es un problema cíclico que se viene registrando incluso luego de los años 1982 y 1983 con un Niño extraordinario con unos 1,2 millones de damnificados y afectados, y del 2017 con más de 600 mil perjudicados, no se ha avanzado considerablemente en temas de prevención. “Cuando El Niño se va, parece que nos olvidamos del tema y que esto no se va a volver a repetir cuando vemos que es algo cíclico”.

En esa línea, advirtió la necesidad de que iniciativas como “Hombro a hombro” brinden apoyo en emergencias de alta envergadura que superan los esfuerzos de las autoridades locales cuando no se dan abasto.

“Los gobiernos regionales y locales están obligados a hacer su plan de gestión Reactiva pero, si vamos a ver cuántos lo han hecho, solo 5 gobiernos regionales tienen su plan hasta el momento. De ahí podemos concluir qué tanta importancia le damos a la gestión de riesgo y desastres. ¿Los gobiernos regionales cuánto presupuesto destinan? Casi nada, un promedio de 1.28% creo, y si vamos a ejecución, estamos aún peor", destacó.

¿Qué es la campaña “Hombro a Hombro?

La campaña “Hombro a Hombro” es una iniciativa solidaria impulsada por El Comercio que busca brindar ayuda a las poblaciones afectadas por desastres naturales en el Perú. A través de esta cruzada, se canalizan donaciones de empresas y ciudadanos para atender necesidades urgentes como alimentos, agua, abrigo y artículos de primera necesidad.

Desde su creación, la campaña ha articulado esfuerzos entre el sector privado, organizaciones civiles y autoridades, logrando una respuesta rápida y coordinada ante emergencias como lluvias, huaicos e inundaciones. “Hombro a Hombro” se ha consolidado así como una plataforma de apoyo que promueve la solidaridad y la acción conjunta en momentos críticos.