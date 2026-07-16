Luis Enrique Vásquez, jefe de Indeci; y Carlos Manuel Yáñez, jefe institucional de Cenepred, exponen sobre la importancia de labores de prevención a través de la iniciativa "Hombro al hombro". (El Comercio)
Luis Enrique Vásquez, jefe de Indeci; y Carlos Manuel Yáñez, jefe institucional de Cenepred, exponen sobre la importancia de labores de prevención a través de la iniciativa "Hombro al hombro". (El Comercio)
Por Redacción EC

Autoridades a las cabezas del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), durante sus participaciones en la mesa de diálogo por el Fenómeno El Niño organizada por El Comercio, advirtieron que el impacto de esta incidencia de magnitud fuerte a extraordinaria, tal y como se pronostica para fines del 2026 e inicios del 2027, pone en riesgo a unas 6 millones de personas en unos 796 distritos a nivel nacional.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.