El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) informó este miércoles 5 de noviembre que el caso vinculado al evento ‘Overpass Lima’, organizado por The Hub Events S.A.C., ha sido incluido en un procedimiento sancionador iniciado de oficio.
Esto significa que el proceso no depende de una denuncia individual de los consumidores, sino que es gestionado directamente por la Comisión de Protección al Consumidor N.º 3 (CC3), en defensa de los derechos del público afectado.
“Se vienen evaluando medidas adicionales dentro del marco legal vigente, con el objetivo de cautelar las devoluciones a los consumidores afectados”, precisó Indecopi en su comunicado, asegurando que continuará informando de forma oportuna sobre los próximos pasos del caso.
El anuncio de Indecopi llega luego de semanas de quejas y reclamos en redes sociales por parte de los fanáticos del evento, quienes denunciaron cambios en la programación, reducción de artistas confirmados y dificultades para tramitar sus reembolsos.
El festival, que iba a realizarse el 11 de septiembre en el Estadio San Marcos, fue presentado como “el primer festival de K-Pop en Perú” y contaba con la participación de artistas internacionales como Kai de EXO, Minho de SHINee y Youngjae de GOT7.
No obstante, la cancelación del espectáculo se produjo tras la inasistencia de Kai, principal figura del evento.
En un comunicado publicado el 7 de noviembre, The Hub Events S.A.C. sostuvo que el evento contaba con un seguro No Show para proteger la inversión del público; sin embargo, este fue declarado improcedente por Rímac Seguros.
La empresa también aseguró que en las próximas semanas brindará información sobre el proceso legal que ha iniciado, mientras que los consumidores siguen a la espera de los reembolsos correspondientes.
Diversos clubs de fans de EXO, SHINee y GOT7 se han pronunciado colectivamente, exigiendo transparencia y celeridad en las acciones de la empresa organizadora.
Indecopi reiteró su compromiso de supervisar el cumplimiento de los derechos de los consumidores y garantizar la devolución del dinero en los casos que correspondan.
