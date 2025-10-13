En primera instancia administrativa, la Comisión de Protección al Consumidor N°3 (CC3) del Indecopi impuso a la empresa Medifarma S. A. una multa de 450 UIT (equivalente a S/2 407 500) por haber distribuido en el mercado nacional un lote defectuoso de suero fisiológico al 9 %.

La decisión forma parte del procedimiento sancionador iniciado en abril de 2025, luego de que se reportaran casos de pacientes afectados e incluso fallecidos en Lima y otras regiones por el uso del producto.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Según la investigación, la CC3 verificó fallas en el proceso de producción bajo control de la empresa, lo que derivó en la comercialización de un producto con riesgo injustificado para la salud pública.

El organismo precisó que Medifarma no presentó ninguna causa objetiva o justificada que la exima de responsabilidad por los daños ocasionados.

Además de la sanción económica, la comisión ordenó que la compañía asuma los gastos médicos de las víctimas y, en los casos que corresponda, los costos de sepelio. También deberá implementar un programa de cumplimiento normativo.

La resolución puede ser consultada públicamente a través del portal institucional del Indecopi.

El documento aún se encuentra dentro del plazo de apelación, y si la empresa presenta recurso, el caso será evaluado por la Sala Especializada en Protección al Consumidor, última instancia administrativa.

Treinta afectados y cuatro fallecidos

Según la investigación, al menos 30 personas sufrieron reacciones adversas tras el uso del suero fisiológico defectuoso desde el 21 de marzo de 2025, presentando síntomas como dolor en el brazo y daño cerebral.

Además, se confirmaron cuatro muertes relacionadas con el producto. Estos datos constan en el expediente del caso, que reúne reportes médicos y testimonios recopilados por el portal Salud con lupa.