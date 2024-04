A raíz del derrame de petróleo de Repsol ocurrido en la costa de Ventanilla en enero del 2022, muchos pescadores y ganaderos se vieron afectados. Por ello, la empresa Repsol empezó a indemnizarlos. Sin embargo, se ha revelado que sicarios, traficantes de armas y reclusos, quienes no tienen relación con el mar ni el turismo, figuran como damnificados del derrame e incluso ya cobraron reparaciones que van desde los 60.000 hasta los 90.000 soles. Mientras tanto, El Comercio conoció más de 30.000 personas luchan por ser incluidas en una segunda lista.

Como se reveló en un informe periodístico de Panorama, hay infiltrados que han recibido indemnizaciones. Traficantes de armas y sicarios figuran como afectados por lo sucedido en el litoral peruano, desplazando a los verdaderos afectados.

Pescadores artesanales protestando frente a la empresa de Repsol.

¿Quiénes figuran en el padrón?

Aljemiro Sobrado Meza fue detenido en el operativo de tráfico de armas hacia Ecuador este año. Por si fuera poco, debido a una aparente ineficiencia o malversación de las listas del Estado, ahora se ha descubierto que también está involucrado en el tráfico de indemnizaciones por el derrame de petróleo de Repsol.

“Es lamentable que tantas personas que no tienen nada que ver con el mar ni con la pesca estén recibiendo apoyo, y nosotros que somos los verdaderos damnificados no estamos en la lista (...). Ya no hay nada para pescar, no nos incorporan al padrón y ahora nos damos cuenta de que hay gente que ni siquiera está involucrada en el mar y están cobrando dinero”, dijo Inés Ramírez Arias, presidente de la Asociación Independiente de Chancay, en declaraciones a El Comercio

El traficante de armas Sobrado Meza fue indemnizado hasta con 10 depósitos bancarios, el último de ellos registrado en noviembre del 2023 por un monto total de 97.500 soles.

Aljemiro Sobrado Meza, detenido en operativo por tráfico de armas.

“Lamentablemente el Indeci, a través de la PCM, vino solo dos horas y no logró empadronar a toda la gente damnificada. Si ha sucedido algo así, es responsabilidad de las autoridades ”, sostuvo Josué Llacuachaqui, presidente de la Asociación de Pescadores de Ventanilla.

Por otra parte, un sicario le quitó el lugar en la lista a un verdadero damnificado. Juan Sulca Atencia, a quien se le atribuyen más de 20 asesinatos, figura en el padrón. Este hombre fue capturado en diciembre del 2022 y desde entonces cumple una condena en el penal de Sarita Colonia. Sin embargo, por encontrarse en la lista, ha sido compensado con 68.000 soles.

Juan Sulca Atencia, capturado por más de 20 asesinatos.

“No lo puedo creer, ¿cómo es posible que las autoridades no hayan podido comprobar que eso estaba ocurriendo cuando nosotros exigimos justicia para ser incluidos en el padrón? Debieron pedir pruebas (...). Yo perdí animales de alta producción debido al derrame, me quedé sin nada y no consigo salir de la desgracia”, mencionó Zoila Cuba, representante de ganaderos del sector Humedales de Chancay.

En el padrón figuran más reclusos. Jairo Castilla Vargas y Anderson Páez Cordero eran parte de una organización dedicada al sicariato, quienes en el 2019 asesinaron al policía Willy Solano, fueron condenados y actualmente se encuentran en el penal de Ancón. No obstante, ambos se declararon víctimas del derrame de petróleo. Según el padrón, ambos son damnificados y ya han sido compensados. Anderson con 65.000 soles y Páez con 97.500 soles.

Jairo Castilla Vargas.

Anderson Páez Cordero.

Descargos

Según se explica en el portal de transparencia del Estado, el padrón fue elaborado por la Dirección Desconcentrada del Indeci de Lima Metropolitana y el Callao. Sin embargo, el director de dicha área, el Coronel EP Pedro Díaz, comentó que no es su responsabilidad. “Nosotros hemos brindado la asistencia técnica a cada oficina de Defensa Civil de los distritos afectados, tanto Ancón, Ventanilla y Santa Rosa. Se proporcionó fue la data correcta. Lo que se descubrió fueron casos de personas que anotaron incorrectamente su DNI, y si hubo personas que quedaron fuera del padrón, es importante señalar que se tuvieron abiertas las solicitudes para ingresar por casi 8 meses ”, agregó. Díaz precisó que cada alcalde dentro de su jurisdicción es responsable de esta situación .

Por su parte, Fernando Saavedra, exsubgerente de Defensa Civil de Ventanilla, municipio del que salió la lista en la que se incluyeron delincuentes, se pronunció al respecto. “La elaboración del padrón estaba a cargo de los mismos pescadores. El Indeci era responsable de aplicar los filtros finales”, acotó.

Los verdaderos afectados responsabilizan al Indeci y la PCM (foto: Jorge Cerdan / @photo.gec). / JORGE CERDAN

La refinería La Pampilla, bajo la administración de Grupo Repsol del Perú S.A.C., es la empresa responsable de ejecutar las indemnizaciones. Esta comunicó que “el padrón fue elaborado por el Gobierno peruano, específicamente por la PCM e Indeci, con información de las municipalidades de los 5 distritos afectados (...). A la fecha, el 98% de los afectados (más de 10 mil personas) ha cobrado la totalidad de sus compensaciones”. Actualmente, un total de 30.000 ciudadanos están luchando por ser incluidos en la segunda lista.