La Corte Superior de Justicia de Lima Norte dictó esta noche 9 meses de prisión preventiva contra Jorge Sevilla Paredes, por los presuntos delitos de homicidio culposo en agravio de Andrea Cabrejo y Edward Yumbato (occisos), y de lesiones culposas en agravio de otras 9 personas.

La jueza Rosa Conopuma Genebroso resolvió el pedido de prisión preventiva contra Sevilla Paredes, quien fue investigado por atropellar a 11 personas en estado de ebriedad el último sábado 9 de noviembre, en el distrito de Independencia. Él conducía su vehículo con 0,33 gramos de alcohol por litro de sangre. Lo permitido es 0,5.

Vale precisar que aquel día, testigos indicaron que el hombre de 35 años manejaba a excesiva velocidad, emanaba fuertemente a licor y se pasó la luz roja en el cruce de las avenidas Los Jazmines y Túpac Amaru.

También se detalló que Luis Sevilla manejaba con la licencia de conducir vencida. Esta había caducado en junio pasado.

#Último. CSJ de Lima Norte dicta 9 meses de prisión preventiva contra Jorge Sevilla Paredes, por el presunto delito de homicidio culposo en agravio de Andrea Cabrejo y Edward Yumbato (occisos), y lesiones culposas en agravio de 9 personas. Accidente de tránsito en Independencia. pic.twitter.com/aFmBbeiv9w — CSJLN (@CSJ_LN) November 13, 2019

<b>-Reincidente-</b>

En el récord de infracciones, Luis Sevilla Paredes registra cuatro faltas graves, por las cuales ya ha pagado las multas respectivas. También, aparece una medida cautelar en su contra.

La PNP le impuso esas sanciones por no hacer señales ni tomar las precauciones para girar, “circular en forma desordenada o haciendo maniobras peligrosas”, no usar o no contar con cinturón de seguridad, y por desplazarse en un vehículo que no cuenta con las “luces y dispositivos retrorreflectivos previstos en los reglamentos pertinentes”.

Además, la policía de tránsito le ha impuesto otras cinco sanciones, también por faltas graves, que Sevilla ha apelado.