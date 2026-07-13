La declaratoria preventiva podrá extenderse según la evaluación epidemiológica. El virus fue detectado en muestras de aves de combate (aves de corral) el pasado 6 de julio de 2026. Foto: Senasa/composición GEC
La declaratoria preventiva podrá extenderse según la evaluación epidemiológica. El virus fue detectado en muestras de aves de combate (aves de corral) el pasado 6 de julio de 2026. Foto: Senasa/composición GEC
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) declaró estado de emergencia sanitaria a nivel nacional por 90 días calendarios tras confirmar un brote de influenza aviar de alta patogenicidad tipo A, subtipo H5N1, en el sector de Barrio Obrero, ubicado en el distrito de San Vicente de Cañete, en la provincia de Cañete, Lima.

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