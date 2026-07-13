El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) declaró estado de emergencia sanitaria a nivel nacional por 90 días calendarios tras confirmar un brote de influenza aviar de alta patogenicidad tipo A, subtipo H5N1, en el sector de Barrio Obrero, ubicado en el distrito de San Vicente de Cañete, en la provincia de Cañete, Lima.

Perú busca proteger la sanidad avícola nacional y evitar el brote de esta enfermedad. (Foto: Senasa) / Senasa

La declaratoria preventiva, que podrá extenderse según la evaluación epidemiológica, se formalizó a través de un informe oficial de la Unidad del Centro de Diagnóstico de Sanidad Animal, en el que se señaló que el virus fue detectado en muestras de aves de combate (aves de corral) el pasado 6 de julio de 2026.

“La naturaleza biológica y el comportamiento epidemiológico del virus imposibilitan que su contención sea imposible mediante métodos de manejo habituales, lo que justifica una intervención de emergencia”, advirtió Senasa.

A su vez, la autoridad sanitaria aseguró que la emergencia responde a la necesidad de salvaguardar la soberanía alimentaria nacional, dado el rol de la industria avícola en la dieta de los ciudadanos. “La producción avícola nacional es de gran importancia social y económica, dado que el pollo y el huevo fresco proveen el 70 % de la proteína de origen animal de la dieta de la población”, aseguró.

Las temperaturas extremas no solo afectan a los ciudadanos de España sino que en las granjas, los animales llevan la peor parte. (Foto: Pixabay)

Senasa dispone medidas obligatorias de cuarentena y desinfección en predios

Con el objetivo de contener la diseminación del virus y eliminar el foco de infección, la Jefatura Nacional de Senasa dispuso protocolos de cumplimiento obligatorio para la ciudadanía, durante el estado de emergencia. Así como obligaciones operativas a las avícolas que entren en cuarentena.

Queda estrictamente prohibido:

Movilizar aves domésticas vivas y productos de riesgo que se encuentren dentro del foco de infección o la zona perifocal sin autorización expresa de Senasa.

Trasladar aves domésticas vivas y sus productos derivados dentro del territorio nacional sin contar con el debido certificado sanitario emitido por el servicio oficial o un médico veterinario autorizado.

Arrojar aves vivas o muertas a la vía pública, canales de regadío, drenajes o ríos.

Desarrollar eventos gallísticos, ferias, exposiciones u otras concentraciones de aves en las zonas declaradas en foco y perifoco.

Manipular aves muertas o que presenten sospechas de contagio de influenza aviar sin utilizar equipos de protección personal adecuados.

“La influenza aviar no tiene cura ni tratamiento y es altamente contagiosa en aves. (Foto: Difusión)

Obligaciones de los criadores y ciudadanos:

Acatar la cuarentena dispuesta por la autoridad sanitaria, bloqueando el ingreso y salida de vehículos, personas y aves no autorizadas en los predios afectados. Se debe colocar letreros en los accesos a los predios con el siguiente texto: “Prohibido el ingreso por medidas de Control Cuarentenario”.

Instalar pediluvios con desinfectantes eficaces para inactivar el virus en los accesos de los predios en cuarentena, así como desinfectar herramientas, calzado, indumentaria y vehículos.

Eliminar por completo las aves domésticas y materiales de riesgo ubicados en el foco de infección bajo las disposiciones de Senasa, para luego proceder a la limpieza y desinfección de las instalaciones.

Para evitar la propagación en fertilizantes agrícolas, someter el guano de isla a procesos de tratamiento térmico o químico que aseguren la inactivación del virus antes de su comercialización o uso final.

Notificar de inmediato a Senasa ante cualquier signo de enfermedad detectado en las aves o frente a una reducción repentina en la producción avícola.