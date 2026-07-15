00:0000:00

La influenza aviar ya llegó al Perú y ha traído consigo un sinfín de interrogantes entre la población. Luego de detectar casos en el distrito de Carabayllo y la provincia de Cañete, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) declaró la emergencia sanitaria en todo el país debido a este virus de alta patogenicidad que afecta a las aves de corral.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.