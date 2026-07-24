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Resumen

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Junto con las enfermedades cardiovasculares, los males neurológicos son de los más frecuentes entre los adultos mayores en el Perú. (Foto: Gemini)
Junto con las enfermedades cardiovasculares, los males neurológicos son de los más frecuentes entre los adultos mayores en el Perú. (Foto: Gemini)
Por Joel Dávila Quiñonez

El avance tecnológico y la aparición de la inteligencia artificial ha hecho posible que ambas se junten para trabajar de la mano en varios ámbitos del quehacer humano y la medicina no es la excepción; por ello, en nuestro país, poco a poco, se está desarrollando la Ingeniería Biomédica, una carrera que ya no es el futuro, sino el presente, y que promete revolucionar la medicina humana en nuestro país, pero que tiene grandes retos que superar antes de que esté al alcance de todos los peruanos.

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