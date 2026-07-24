Esta tecnología será de gran ayuda para millones de peruanos que necesiten, por ejemplo, una prótesis, órganos artificiales, pero también para adultos mayores con padecimientos neurológicos muy frecuentes en nuestro país como son el Parkinson, el Alzheimer, entre otros, sobre todo si tenemos en cuenta que, de acuerdo al censo de 2025 llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en unos 15 años, la población mayor a los 60 años superará a los niños, principalmente, por la baja natalidad, una tendencia que se viene incrementando desde hace dos décadas.

Esto es un claro síntoma de un envejecimiento de la población peruana , una tendencia que no es exclusiva de nuestro país, sino algo que, por ejemplo, vienen experimentando Europa y los Estados Unidos desde hace 3 décadas. Ante esto, jefe del INEI, Gaspar Morán Flores dijo al diario El Comercio: “este proceso de envejecimiento se ve en las edades promedio que se manejan: en 2017 era de 32 años, ahora es de 34. Esto se debe a dos transformaciones: nacen menos niños y las personas viven más años . Esto plantea nuevos desafíos que el país debe empezar a afrontar desde ahora, pues atravesamos una etapa de transición demográfica que avanza a diferente ritmo en todo el territorio nacional y que es variable dependiendo el departamento”.

De acuerdo a la proyección del INEI, para el 2040 los adultos mayores de 60 años a más superarán a los jóvenes de 15. (Foto: El Comercio)

¿Qué es la Ingeniería Biomédica?

Ante estos escenarios y con el desarrollo de nuevas tecnologías que se han ido incorporando a las diversas especialidades médicas, a la vez de la aparición de la Inteligencia Artificial (IA) la cual está siendo integrada en la evolución de la medicina, es que desde la pasada década los diagnósticos son mucho más acertados, a la vez de brindar una mejora significativa en los tratamientos que tienen incidencia directa en la mejora de calidad de vida de los pacientes.

En la rama neurológica, la IA ha sido una gran aliada al momento de analizar imágenes ,médicas, pero también para procesar señales cerebrales, interfaces cerebro-computadora, a la vez de monitoreo remoto, lo cual ha revolucionado la atención médica en este campo a nivel mundial y el Perú no se ha quedado atrás al contar con carreras como la Ingeniería Biomédica que se caracteriza por integrar la salud con la ingeniería.

De acuerdo al Carlos Ojeda, profesor principal de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Piura (UDEP), esta carrera, más que ser una profesión del futuro, es ya una del presente: “Nos permite utilizar tecnologías de vanguardia y, con la llegada de la ingeniería de datos, de la inteligencia artificial, con la brecha tecnológica reduciendo, será de mucha ayuda para las personas”.

Carlos Ojeda, profesor principal en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Piura. (Foto: UDEP)

¿Qué hace un profesional de ingeniería biomédica?

Sin embargo, como un campo de la medicina tan nuevo en nuestro país se hace sumamente necesario conocer cuáles son las funciones que desempeñan este tipo de profesionales que combinan conocimientos que van más allá de la medicina humana.

Ojeda lo describe de esta manera: “ Su función es identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería biomédica aplicando principios de ingeniería, ciencias básicas y ciencias de la salud . Otra es la de comunicar adecuadamente, ser un puente entre el médico, el personal asistencial y personal tecnológico de las empresas. Asimismo, saber seleccionar y aplicar tecnología biomédica en el ámbito de la salud”.

Su aplicación también radica en diseñar prótesis, órganos artificiales, implantes (para restaurar movilidad o funciones corporales), marcapasos e inteligencia artificial para el diagnóstico médico, diseño de equipos médicos para monitorear signos vitales, ventiladores pulmonares, desfibriladores, pero también para gestionar el funcionamiento de equipos en centros médicos.

Y es que la Ingeniería Biomédica no es una disciplina antojadiza, todo lo contrario, la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos (BLS), en sus más recientes proyecciones, asegura que el empleo de bioingeniería e ingeniería biomédica crecerá, por lo menos, en un 5%.

En la actualidad, el Perú cuenta con 3 universidades que ofrecen esta carrea, la UDEP la brindará desde marzo de 2027. (Foto: UDEP)

¿Cuál es la situación de la ingeniería biomédica en Perú?

En la actualidad, la ingeniería biomédica en el Perú es una carrera bastante nueva, la cual solo se puede encontrar en tres universidades: la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH); en el caso de la Universidad de Piura (UDEP) esta casa de estudios aperturará esta carrera a partir de marzo de 2027, la cual constará de 5 años de estudios. En el caso de esta última tiene convenios importantes con instituciones de renombre internacional, como la Università Campus Bio-Medico di Roma (Italia); la Universidad de Navarra (España), la Universidad Politécnica de Madrid (España) y la Universidad Austral (Argentina).

Sin embargo, el tramo por recorrer es aún muy largo: “Todo este bagaje aún no pasa a la fase de aplicación porque existen barreras y regulaciones. Asimismo, las cosas que se estudian en la universidad aún no tienen aplicación en el país, es decir, que no se ve reflejado en la práctica. Sin implementar políticas de estado en la salud no podremos seguir avanzando, por lo que nos toca contribuir para que ello se de ”, agrega el catedrático.

También fue enfático en resaltar lo importante que es que, más pronto que tarde, estas nuevas tecnologías en la atención de diversos males se democratice, es decir, que no sea exclusivo de la atención de salud privada, sino también que llegue a los establecimientos del Estado: “ Pretendemos llegar a pacientes del Minsa, de Essalud, incluso de las postas médicas, que llegue a todos los peruanos , pero, eso es un largo plazo por recorrer. Es necesario entender que la ingeniería biomédica es un catalizador de la tecnología e innovación en el Perú. Queremos que esa sea nuestra contribución a la sociedad desde la universidad”.

Sin embargo, Carlos Ojeda confiesa que, hasta el momento, los especialistas peruanos en esta materia no han tenido acercamientos con entidades como el Ministerio de Salud: “Queremos ir con cosas más sólidas, llegar con algo más trabajado, probado a nivel de ensayo”.

La ingeniería biomédica, entre otras cosas, ayudará a la creación de prótesis, órganos, pero también aportará con softwares y algoritmos que aprenderán del paciente. (Foto: UDEP)

Población adulta mayor necesitará de la ingeniería biomédica

Como mencionamos al inicio de este informe, INEI proyecta que en poco más de una década la población de adultos mayores será superior a otros grupos etarios , ello conllevará a nuevos desafíos, entre ellos la salud y es allí donde tendrá mucho que ver la ingeniería biomédica para, por ejemplo, ayudar al tratamiento de enfermedades neurológicas.

Y es que entre las más recurrentes en Perú destaca el Parkinson y el Alzheimer que, de acuerdo al Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, nuestro país cuenta en la actualidad con 30 mil personas que padecen la primera, en tanto que la segunda alrededor de 13 mil, según en Ministerio de Salud (Minsa).

“En el caso del Alzheimer y Parkinson, requieren monitoreo constante, es muy personalizado, además de ser enfermedades que no tienen cura. El objetivo es darles calidad de vida. Los síntomas aparecen de forma progresiva y eso debemos atender con anticipación. Esto se realiza a través de sensores especializados”, explica Carlos Ojeda, docente de la UDEP.

En ese sentido, Ojeda afirma que la ingeniería biomédica, para males como el Parkinson, es importante para detectar alteraciones sutiles a la hora de caminar , pero también “temblores imperceptibles. Eso se puede diagnosticar con tiempo empleando esta tecnología”.

Para el Alzheimer, revela que se emplearía otra tecnología como softwares adecuados, pero también en base a algoritmos que van aprendiendo del paciente, así como “desarrollar imágenes médicas cerebrales y data conductual que ayude a los neurólogos a hacer predicciones sobre el avance de la enfermedad. No se va a curar, pero sí aliviará y dará mucha calidad de vida ”.

Sin embargo, será igual de vital para otras afecciones muy frecuentes entre los peruanos, como los problemas cardiovasculares donde, de acuerdo al Minsa, el 82% de muertes en personas de más de 65 años es producto de una enfermedad coronaria y con más de 57 mil personas con alto riesgo de padecer males del corazón, donde el factor principal es la hipertensión arterial (HTA).

Esta carrera será vital para darle gran calidad de vida a adultos mayores con padecimientos neurológicos, pero también con enfermedades coronarias. (Foto: UDEP)

¿Está envejeciendo la población del Perú?

De acuerdo a INEI, los p eruanos de más de 60 años superarán en 20 mil habitantes a la población menor a los 15 años para el 2040 , una tendencia en esta parte del mundo, tal como sucedió hace 3 décadas en Europa: “el envejecimiento poblacional es uno de los principales fenómenos demográficas en Latinoamérica y el Caribe. En el Perú, 5 millones 50 mil personas de 60 a más representan el 14.8%; en el 2050 serán el 24%. En cambio, la población menor a los 15 años en 2025 representa el 22.7%, en 2050 serán el 17.6% de la población total”, dijo la máxima autoridad de la entidad estatal.

Todo esto tiene asidero en el presente, pues la tasa de fecundidad promedio a nivel nacional es de 1.7 hijos . En ese sentido, INEI revela que en Lima Metropolitana es de 1.3 hijos por mujer, mientras que en regiones selváticas como Loreto y Amazonas, la tasa es de 2.8, es decir, 3 hijos por mujer. De acuerdo Morán Flores, el Perú se encuentra en una “transición demográfica” que “empezó en 2005 y se prolongará hasta 2045, tiempo en el que los países aprovecharon este ‘bono demográfico’ para crecer económicamente”.

Asimismo, detalló algunas de las causas de esta caída en la tasa de fecundidad en nuestro país: “Entre otras cosas, el ingreso de las damas al campo laboral, al entorno educativo, formando parte de la población económicamente activa (PEA) , por lo que han postergado la nupcialidad y la natalidad”, sin dejar de mencionar factores sociales como económicos propios de un país como el Perú.

El jefe del INEI destaca que cada cartera ministerial debe evaluar las reformas a tener en cuenta con esta nueva realidad demográfica, destacando que es necesario tener mejores políticas públicas en temas como la salud, pero también en lo relacionado a las pensiones de los jubilados: “ tendremos un grupo poblacional que no tendrá pensión al fin de su edad laboral . Eso será un problema para el estado”.

Sin embargo, la gran pregunta es si esta tendencia demográfica es reversible o, por el contrario, es un destino que el Perú y países latinoamericanos experimentarán, tal y como sucede hoy de forma más dramática en Europa o Estados Unidos.