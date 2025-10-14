Inpe refuerza control penitenciario con nuevo pabellón para internos por sicariato y extorsión. (Foto: Andina)
Inpe refuerza control penitenciario con nuevo pabellón para internos por sicariato y extorsión. (Foto: Andina)
Redacción EC

Por disposición del presidente de la República, , el (Inpe) habilitará un nuevo pabellón de extrema seguridad en el penal Ancón I, destinado a internos de alta peligrosidad.

El titular del Inpe, Iván Paredes Yataco, informó que el nuevo ambiente tendrá capacidad para 150 reclusos y estará listo en 15 días.

Según el comunicado oficial del Inpe, este pabellón estará destinado a procesados o sentenciados por delitos graves como , entre otros. La medida forma parte del plan del Gobierno para reforzar el control penitenciario y bloquear el accionar delictivo de organizaciones criminales que operan desde las cárceles.

Gobierno habilita pabellón de extrema seguridad en Ancón I para reos de alta peligrosidad. (Foto: INPE)

El Inpe indicó que el nuevo espacio permitirá mejorar la distribución de la población penal y fortalecer las condiciones de seguridad en los establecimientos del Régimen Cerrado Especial, “priorizando el resguardo del orden interno y la seguridad ciudadana”.

Operativos en penales como parte del plan

Esta decisión se produce luego de una serie de operativos penitenciarios encabezados por el presidente José Jerí, en el marco de la lucha contra la extorsión y el crimen organizado.

Ancón I contará con módulo especial para frenar delitos desde las cárceles. (Foto: Andina)
El 13 de octubre, el mandatario participó el desde el penal Miguel Castro Castro, en Lima, ejecutado de manera simultánea en los penales de Huaral, Picsi (Chiclayo) y Huamancaca (Huancayo). Durante la intervención, agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) inspeccionaron celdas, servicios higiénicos y muros, hallando celulares, drogas y equipos electrónicos.Estos objetos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

El Inpe informó que más de 300 agentes participaron en el operativo y que cerca de 600 personas han sido intervenidas en lo que va del año por intentar ingresar celulares y drogas a los penales.

