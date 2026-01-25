Sebastián Ramírez Mendoza
Sebastián Ramírez Mendoza

Inquilinos Heredia y Noriega Bentin ocupan inmueble en San Isidro sin contrato vigente y con deuda de más de un año, denuncia propietaria
Inquilinos Heredia y Noriega Bentin ocupan inmueble en San Isidro sin contrato vigente y con deuda de más de un año, denuncia propietaria

Inquilinos Heredia y Noriega Bentin ocupan inmueble en San Isidro sin contrato vigente y con deuda de más de un año, denuncia propietaria

Como parte de la campaña de Pasa en La Calle iniciada hace dos semanas, El Comercio ha recibido decenas de denuncias a través del WhatsApp +51 939 627 670, donde propietarios reportan que sus inquilinos no les pagan el alquiler y no se retiran de sus inmuebles. Uno de estos casos pertenece a Marysienka Miró Quesada, quien afirmó tener un grave conflicto con los inquilinos de su propiedad ubicada en la avenida General Pezet 717, en San Isidro.

