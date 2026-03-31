Por Sebastián Ramírez Mendoza

Un clima de tensión se está viviendo en Machu Picchu, luego de que un grupo de aproximadamente 200 pobladores invadiera el primer tramo de la carretera Hiram Bingham en ambos sentidos. Esta es la única vía terrestre de acceso al santuario histórico, lo que ha generado perjuicios para el turismo en la zona. Si bien, tras una intervención policial, los ciudadanos abandonaron el área, persisten amenazas de una posible nueva toma de la carretera.

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