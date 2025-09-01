Invasión de ardillas en Lima: ¿Qué multas severas plantean los municipios para evitar que se conviertan en plagas?

A pesar de que su hábitat natural se encuentra a miles de kilómetros de Lima, la población de ‘ardillas de nuca blanca’ (‘Smiosciurus nebouxii’) aumenta con rapidez cada año. Observarlas recorriendo parques y cables de la ciudad se ha hecho una costumbre. Sin embargo, el contacto con ellas podría tener consecuencias mortales para humanos y mascotas.

Una de las ardillas que ha invadido la residencial San Felipe en Jesús María. Foto: Hugo Pérez. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > HUGO PEREZ

La Municipalidad de San Isidro multará con el 10% de una UIT —S/535, conforme al valor actual de la UIT— a quienes alimenten a estos roedores y otros animales silvestres. A través de un comunicado, la comuna indicó que la medida tiene por objetivo su protección, la preservación del equilibrio ambiental y el cuidado de la salud pública.

“Contempla una primera etapa educativa y de sensibilización, a través de activaciones sobre el riesgo de alimentar fauna silvestre, colocación de señalización en los puntos objetivos y charlas a cargo de los profesionales de Serfor. Todo ello antes de aplicar una multa equivalente al 10 por ciento de una UIT”, precisó.

La entidad mencionó que las ardillas encuentran su alimentación necesaria en los más de 34 mil árboles de San Isidro .

Otros distritos también informaron que realiza campañas de sensibilización a los vecinos y monitoreo para reducir las condiciones de reproducción y los focos de alimentación de ardillas y otros animales silvestres, como las palomas. Tal es el caso de la Municipalidad de Miraflores, que también sanciona con el 10 % de una UIT a las personas que den alimento o bebida a los animales en la vía pública, y con 10% a quienes alimenten a las palomas que proliferan en el distrito.

Ardilla en la cuadra 5 de la calle Juan Fanning de Miraflores. Foto: Juan Carlos Quichiz.

Asimismo, la entidad informó que también realiza campañas de sensibilización a los vecinos y monitoreo para reducir las condiciones de reproducción y los focos de alimentación de las ardillas a través de su área de zoonosis.

Por su parte, la alcaldesa de Pueblo Libre, Mónica Tello, informó que en su distrito se multa con el 20% de una UIT (S/1.070) a las personas que alimenten palomas. Agregó que realizan campañas de sensibilización a los vecinos para que no alimenten animales silvestres.

“Sensibilizamos mucho a los vecinos en relación a no darles alimento y mencionando los problemas que tendríamos si ellos empiezan a darles alimento en demasía. Pese a tener 74 parques en el distrito, el tema de las ardillas está controlado. Existe una multa contra la alimentación de palomas para que no se desborde su presencia“, declaró Tello a Canal N.

Así también, la Municipalidad de Surquillo también sanciona a los ciudadanos que alimentan palomas.

Radiografía de las ardillas en Lima

¿De qué se alimentan y dónde habitan?

Jessica Gálvez-Durand, médico veterinario especialista en manejo de fauna silvestre, explicó a El Comercio que su dieta consiste en frutos, vegetales, semillas y huevos de aves. “Construye sus nidos en las ramas de los árboles entre cinco a diez metros de altura”, agregó. La ardilla de nuca blanca tiene una expectativa de vida de entre 7 a 10 años, pero esta puede reducirse a 6 fuera de su hábitat natural. Este roedor silvestre es originario de los bosques secos del Perú y Ecuador.

“Una especie invasora se define como aquella que no es propia de un lugar en el que se encuentra ahora. Este es el caso de las ardillas de nuca blanca”, declaró a este Diario Daniel Cossios, biólogo de Biosfera Consultores Ambientales.

¿Cómo llegaron a Lima?

Estos roedores están presentes en la capital desde la década de los ochenta. Son dos las principales hipótesis sobre su llegada que debaten los expertos; ambas se deben a causas antrópicas. “Las ardillas de nuca blanca llegaron a Lima porque comerciantes de fauna las trajeron para venderlas como mascotas. Seguramente, algunas se escaparon o fueron liberadas por gente que ya no las quería. Solo a partir de los 2000 se les ha visto bien adaptadas a la vida en Lima”, sostiene Cossios. Por su parte, Arjuna Icaza, médico veterinario de la clínica Icaza, cree que fueron traídas para comerse los huevos de paloma y así controlar la plaga de estas aves.

Los expertos consultados por El Comercio señalan que las ardillas de nuca blanca están reunidas principalmente en los distritos de Miraflores, San Isidro, Jesús María, San Miguel y San Borja. De acuerdo con Icaza, se estima que existe más de un millón de estos roedores en Lima. “Esto no quiere decir que sean una plaga, como ocurre con las palomas; para que se considere plaga, la cantidad de ardillas de nuca blanca debe ser igual o superior al 30% de la población de Lima Metropolitana. Pero en 10 años podríamos tener una plaga si la proliferación sigue en aumento ”, sostuvo Icaza.

Asimismo, los expertos advierten que cualquier tipo de contacto con ellas podría contagiar a humana y mascotas enfermedades que pueden ser mortales. “Las ardillas de nuca blanca pueden contagiar la lepstospirosis, porque son reservorios de la bacteria leptospira, y el hantavirus a los humanos por contacto directo con ellas o con sus heces u orina. Por eso, no debemos alimentarlas”, detalló. “Pueden contagiar lepstospirosis o salmonela a las mascotas”, agregó.

Este fue el caso de Canelo, mascota de César Colina, que el 2024 se contagió de lepstospirosis al tener contacto con la orina de una ardilla de nuca blanca. “Cuando Canelo pasea por el parque cercano a nuestra casa, huele la orina de otros perros, así que no pensamos que habría problemas. Pero un día tuvo diarreas y vómitos, y lo llevamos a una veterinaria. Pensamos que otro perro lo había contagiado, pero después de varias pruebas y ecografías, nos dijeron que tenía una bacteria de los roedores y era la lepstospirosis. Eso tenía sentido, porque habíamos visto ardillas en ese parque”, relató.

Uno de los espacios de Lima con mayor presencia de ardillas es la residencial San Felipe en Jesús María. Allí se observan recipientes en algunos árboles, donde personas colocan alimento y agua. El Comercio comprobó que los perros también consumen de estos envases.

Cossios indicó que eliminar a las ardillas de nuca blanca no es la solución a su proliferación. En cambio, recomienda “tratarlas con respeto y con distancia, sin domesticarlas como si fueran mascotas”. En esa línea, Gálvez-Durand recomendó no tocarlas ni alimentarlas. “Al hacerlo propiciamos un acercamiento y acostumbramiento a ello”, subrayó.

Cableado antiardillas: ¿dónde se encuentra?

El cableado aéreo de Lima es la vía principal de las ardillas para trasladarse entre calles y distritos. Esto ha traido problemas a las empresas de electricidad y telecomunicaciones debido a que la mordedura de los roedores puede dañar el cableado y, por lo tanto, interrumpir los servicios. “Las ardillas necesitan morder superficies rígidas, como frutos o semillas duras, para que sus dientes incisivos no crezcan tanto. Por eso también roen los cables aéreos”, explicó Icaza.

Esta situación ha obligado a las compañías a tomar medidas para que sus servicios no sean afectados. Win, empresa de Internet de fibra óptica, ha instalado en Lima 2.389 metros de cableado con revestimiento resistente a las mordeduras. “Los cables están hechos de material no tóxico y tienen hilos de aramida debajo de su cubierta que le adicionan un grado de protección superior contra mordedura de roedores. Hemos reemplazado la fibra averiada con este material en Miraflores, San Isidro y Jesús María”, declaró Victor Jauregui, vicepresidente comercial de Win, a El Comercio.