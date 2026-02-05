Invasión de casas, falsificación de firmas y deudas millonarias: las acusaciones contra José Constantino Heredia

Por Sebastián Ramírez Mendoza

En el marco de la campaña sobre inquilinos morosos que impulsa este Diario, se publicó un informe con la denuncia de Marysienka Miró Quesada, quien acusó a José Constantino Heredia Larrañaga de ocupar su propiedad ubicada en San Isidro sin contrato vigente y de mantener una deuda de US$71.300. Tras la difusión de ese caso, surgieron nuevas denuncias en contra del mismo personaje, vinculadas a presuntas invasiones de inmuebles y procedimientos realizados de mala fe.

Lima

