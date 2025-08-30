El invierno en Lima continúa mostrando su faceta cambiante, con días soleados que se alternan con jornadas frías, nubladas y acompañadas de lloviznas y vientos, lo que obliga a la población a adaptarse con abrigos, paraguas o ropa ligera según el día.

La ingeniera Bremilda Sutizal, especialista en meteorología del Senamhi, explicó a la Agencia Andina que esta “característica variable” ha sido típica del actual invierno limeño y se mantendrá en lo que resta de la estación.

La primera semana de septiembre se prevé con mayor nubosidad y vientos debido a un anticiclón del Pacífico Sur. (Foto: Andina)

En los últimos días, la capital registró temperaturas cercanas a los 22 °C, pero del 29 al 31 de agosto se esperan valores más bajos, entre 16 y 20 °C, acompañados de nubosidad en el litoral. Sutizal indicó que algunos distritos de Lima norte, como Carabayllo y Comas, así como de Lima este, como La Molina y Santa Anita, podrían experimentar brillo solar durante las tardes.

La especialista precisó que los primeros días de septiembre podrían traer nuevamente presencia de sol, especialmente el lunes 1 y martes 2. Sin embargo, entre el miércoles 3 y el sábado 6, el clima volvería a deteriorarse por la influencia de un anticiclón del Pacífico Sur, con condiciones frías y ventosas en Lima y Callao.

Hacia finales de mes, el brillo solar será más frecuente con la transición hacia la primavera. (Foto: Andina)

Posteriormente, el domingo 7 y el lunes 8 de septiembre se prevé un repunte de días soleados, aunque será hacia la segunda quincena del mes cuando el sol empiece a predominar con mayor regularidad, marcando la transición del invierno hacia la primavera, que inicia oficialmente el 22 de septiembre.

“A fines de septiembre será más frecuente la presencia de brillo solar” , remarcó Sutizal, quien exhortó a los ciudadanos a mantenerse atentos a los reportes del Senamhi para elegir adecuadamente entre ropa abrigadora o ligera al salir de casa.

Frente a este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhorta a la población a tomar medidas de prevención, como evitar cambios bruscos de temperatura y cubrir cabeza, rostro y boca para impedir el ingreso de aire frío a los pulmones.

También recomienda el uso de ropa de abrigo, como chompas, guantes y gorros, y brindar especial protección a niños y adultos mayores. Ante síntomas de infecciones respiratorias, se debe acudir de inmediato al centro de salud más cercano.