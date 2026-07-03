Jackson Mora, exesposo de Tilsa Lozano, bajo investigación por presunto fraude informático. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme")
Jackson Mora, exesposo de Tilsa Lozano, bajo investigación por presunto fraude informático. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme")
Por Redacción EC

Jackson Mora, exesposo de Tilsa Lozano, se encuentra envuelto en un gran problema tras ser detenido de forma preliminar en el marco de la investigación por un presunto fraude informático contra la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, en Chincha.

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