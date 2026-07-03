Jackson Mora, exesposo de Tilsa Lozano, se encuentra envuelto en un gran problema tras ser detenido de forma preliminar en el marco de la investigación por un presunto fraude informático contra la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, en Chincha.

El pasado jueves 2 de julio, agentes de la División de Investigación de Estafas de la Dirincri ejecutaran un amplio operativo que incluyó la detención preliminar de varios investigados, entre ellos el empresario.

El operativo comprendió el allanamiento de 12 inmuebles y fue autorizado por el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de La Molina. Cabe recordar que la investigación inició en 2024 por el desvío de recursos públicos de la institución chinchana.