Los restos de Jaime Chincha llegaron a la capilla Virgen de Fátima en Miraflores para el velorio en estricta intimidad. Foto: Violeta Ayasta /@photo.gec
  • Familiares y amigos de Jaime Chincha llegaron a la capilla para darle el último adiós. Foto: Violeta Ayasta /@photo.gec
  • En medio de la tristeza, allegados acompañan a la familia del periodista en la capilla Virgen de Fátima. Foto: Violeta Ayasta /@photo.gec
  • El velorio de Jaime Chincha se realizó en privado, con presencia de sus seres más cercanos. Foto: Violeta Ayasta /@photo.gec
  • La capilla Virgen de Fátima, en Miraflores, fue el lugar elegido para despedir al reconocido comunicador. Foto: Violeta Ayasta /@photo.gec
  • El velorio se realizó en estricto privado, tal como dispuso la familia del comunicador. Foto: Violeta Ayasta /@photo.gec
  • El periodista Jaime Chincha falleció el 7 de septiembre a los 48 años, producto de un infarto fulminante. Foto: Violeta Ayasta /@photo.gec
Los restos del periodista llegaron la tarde del domingo 7 de septiembre a la capilla Virgen de Fátima, en Miraflores, donde fueron despedidos en estricta intimidad por sus familiares. El velatorio se realizó desde las 5 de la tarde en un ambiente de recogimiento y reserva.

Diversas figuras políticas, así como amigos y colegas de profesión, expresaron su pesar por la repentina partida del comunicador. A través de redes sociales compartieron mensajes de solidaridad y reconocimiento a la trayectoria de Chincha

MIRA: Figuras políticas lamentan el fallecimiento del periodista Jaime Chincha

¿Quién fue Jaime Chincha?

Jaime Miguel Chincha Ravines nació en Lima en diciembre de 1976. Realizó sus estudios escolares en el colegio privado Champagnat y más adelante cursó Ciencias de la Comunicación en la Universidad de San Martín de Porres, donde obtuvo el grado de bachiller en 2005.

Inició su carrera periodística en 1999 en Canal N, medio en el que se desempeñó como reportero, presentador, entrevistador y conductor de noticiero. Entre 2001 y 2004 fue jefe de redacción y conductor de 90 segundos, para luego incorporarse a Cuarto Poder. También se desempeñó como columnista en diversos diarios nacionales.

