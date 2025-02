Jean Deza reapareció tras la audiencia de prisión preventiva en su contra por el presunto delito de tentativa de feminicidio contra Gabriela Álava. El exfutbolista se pronunció ante la prensa y aseguró que acatará la decisión judicial.

“Lo que decida el juez yo lo voy a respetar”, declaró. Además, adelantó que dará su versión completa en una entrevista. “Nunca pude hablar, lo haré en un programa serio. Haré un mea culpa sobre el tema de Gabriela Álava”, afirmó.

Jean Deza fue denunciado por su exnovia debido a una supuesta agresión física ocurrida en Año Nuevo (Foto: @FiscaliaPeru).

Al ser consultado sobre si admite haber agredido a su expareja, evitó dar detalles. “Eso ya es un tema judicial, yo no te puedo hablar de eso”, respondió. No obstante, se refirió a lo sucedido. “Crucé la línea, pero no fue feminicidio. Esa es una palabra muy fuerte”, sostuvo.

Durante la audiencia de prisión preventiva, la Fiscalía sustentó que Deza no cuenta con arraigo laboral ni domiciliario en el país. “Actualmente se encuentra sin equipo de fútbol, desempleado”, señaló el fiscal. También mencionó el comunicado del club Juan Pablo II, que confirmó su separación definitiva.

El Ministerio Público ha solicitado nueve meses de prisión preventiva para el exjugador, quien ya tiene impedimento de salida del país. El hecho ocurrió durante las celebraciones de Año Nuevo 2025.