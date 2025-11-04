La Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso analizó este martes las acciones del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) frente a la supuesta exposición de datos personales de millones de ciudadanos.

En la sesión, la jefa nacional del Reniec, Carmen Milagros Velarde Koechlin, negó categóricamente que haya existido una filtración o hackeo en los sistemas de la entidad.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

“No hubo vulneración. Hubo cumplimiento de la Ley Orgánica de Elecciones en la publicación del listado del padrón inicial”, afirmó Velarde durante su exposición ante los legisladores.

La funcionaria explicó que la publicación del padrón inicial responde a un mandato legal que permite la supervisión ciudadana y la fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) antes de aprobar el padrón electoral definitivo.

Aclaró además que el padrón inicial no equivale al padrón electoral, sino que su difusión busca corregir observaciones, como la inclusión de fallecidos o domicilios erróneos.

Velarde señaló que el acceso a la plataforma fue individual y restringido al distrito del elector, calificando de falsa la versión sobre una supuesta exposición masiva.

“Es falso que se accedió a los datos de 27 millones de votantes. El acceso fue individual y solo al distrito de cada ciudadano”, precisó.

Asimismo, indicó que no se publicaron huellas dactilares, firmas ni información biométrica, y que las medidas de seguridad incluyeron bloqueos automáticos tras tres intentos de acceso desde una misma dirección IP.

“Si coloco demasiadas medidas de seguridad que impidan ingresar, no se cumpliría con la transparencia que exige la Ley Orgánica de Elecciones”, añadió.

Mientras tanto, la presidenta de la Comisión de Ciencia, Ariana Orué Medina (Partido Popular), cuestionó que durante la consulta del padrón inicial se mostraran datos sensibles, como la dirección y el grupo de votación.

En respuesta, Velarde sostuvo que el Reniec actuó conforme a la normativa vigente y que la inclusión del domicilio fue una exigencia del JNE para facilitar la depuración del padrón.