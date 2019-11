El general Jorge Chávez, jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), aseguró que Lima sí está preparada para organizar varios eventos de gran magnitud de manera simultánea, como los que se realizarán mañana.

De este modo, corrigió las afirmaciones del director de la Dirección Desconcentrada del Indeci Callao, Coronel EP Pedro Díaz Dañino, quien comentó el jueves que la capital no está preparada para tantos eventos.

“En la línea del Indeci, Lima sí está preparada para organizar eventos de gran magnitud de manera simultánea. Pido disculpas, en ese sentido, por esas declaraciones (de Pedro Díaz). Hubo desinformación con respecto a ello", dijo en Canal N.

"Se está haciendo un trabajo coordinado y organizado con las autoridades y los organizadores. Estamos listos y preparados para llevar a cabo cada uno de los eventos. El espíritu es comunicar a los ciudadanos que tomen todas las medidas de seguridad y recomendaciones”, agregó.

Comentó que los anteriores Juegos Panamericanos en Lima han demostrado que en la capital sí se pueden llevar a cabo eventos de gran magnitud.

“Creemos que, como consecuencia de los Panamericanos, Lima se está convirtiendo en gran metrópoli de concentración de espectáculos. Nosotros tenemos que evolucionar y estar preparados para ello. Creo que es una excelente oportunidad para demostrar con autoridades, empresas organizadoras y el comportamiento de la población, que Lima es zona segura para llevar a cabo este tipo de actividades”, puntualizó.

Indeci también emitió esta mañana un comunicado de prensa sobre las declaraciones de Díaz, en la que precisa que estas “no se ajustan a la realidad”. La entidad precisó que “la seguridad de dichos eventos se encuentra garantizada por los organizadores, las autoridades locales que autorizaron su realización y finalmente, por las entidades de primera respuesta, como la Policía Nacional del Perú, Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, Ministerio de Salud, entre otras, quienes se encuentran en alerta ante la presentación de cualquier situación de emergencia”.

“Mañana no es el mejor día” para salir

De otro lado, Chávez pidió a los ciudadanos tomar sus precauciones si tienen planificado salir durante la tarde del sábado a realizar cualquier actividad, debido a que los eventos multitudinarios podrían ocasionar aglomeraciones incómodas en distintos puntos de la capital.

“Mañana no es el mejor día a partir de las 5 p.m. Por ejemplo, en cuanto a los espectáculos en el Jockey (Club), toda la aglomeración empieza desde esa hora. Coincido en que no va a ser un buen día (para salir), pero no se puede decir a las personas que no asistan al Jockey Plaza durante todo el día”, comentó Chávez en Canal N.

En vista de que se esperan congestionamientos vehiculares en distintos puntos de Lima, Chávez recomendó a los ciudadanos emplear otro tipo de transporte que no sea el privado, para evitar aglomeraciones en el tránsito.

Además, recomendó a los organizadores de los distintos eventos que se realizarán no incrementar el aforo establecido y pidió a la ciudadanía disfrutar los espectáculos con responsabilidad.

Cabe recordar que mañana se realizarán al menos ocho eventos multitudinarios, entre los cuales están la gran final de la Copa Libertadores en el estadio Monumental, en Ate; el festival Vivo x el rock, en el estadio San Marcos, en Cercado de Lima, y el concierto de Sebastián Yatra, en Surco.

También se llevarán a cabo la carrera Lima Night, en la Costa Verde; el Festival de Salsa, en el Estadio Nacional; la marcha en contra de la violencia hacia la mujer, en Cercado de Lima; el Concierto con Sabor, en el Teatro Municipal, y el Festival de la Cultura Peruana, en el Parque de la Amistad.