Primo de Jefferson Farfán enfrenta denuncia por agresión sexual.

El Comercio tuvo acceso al parte policial, que reveló que la joven de 19 años que denunció a Cristian Martínez es parte de círculo íntimo de Jefferson. Según informes médicos, durante el evento se consumió alcohol. Farfán ha estado visitando el Ministerio Público y la comisaría, ya que los hechos, según la denuncia, habrían ocurrido en la casa del exfutbolista, ubicada en una exclusiva zona de La Molina, en la madrugada del 21 de septiembre. Aunque el denunciado sostiene su inocencia, los resultados del médico legista han complicado su situación legal.

La mañana del sábado, Martínez Guadalupe se presentó en la comisaría de La Molina al enterarse de que la joven había presentado una denuncia en su contra. En su defensa, rechazó las acusaciones, afirmando que “no la he tocado, soy como un padre para esa niña”. Aseguró que se encontraba durmiendo en una de las habitaciones de la mansión de la ‘Foquita’ cuando supuestamente ocurrió la agresión.

Parte policial.

“No tengo culpa. Que hagan médico legista, que hagan lo que tengan que hacer. Estoy limpio porque no he tenido relaciones. Ella dice que ha sido agredida en su cuarto, y mi cuarto está en un primer piso al costado de la cochera. Tengo que subir no sé cuántos pisos para llegar a su cuarto y tengo que bajar con las mismas, nadie me vio”, sostuvo ante los agentes de la Policía Nacional del Perú.

Mientras el primo de Jefferson Farfán daba su testimonio, la presunta víctima, acompañada de sus familiares, estaba realizando la cámara Gesell. Según el acta de ocurrencia policial, se detalla que la víctima pasó por los exámenes del médico legista, quienes encontraron un “desgarro vaginal”. Este hallazgo ha sido considerado crucial en el desarrollo del caso. Los especialistas que realizaron el examen determinaron que la joven debe someterse a un periodo de descanso de ocho días, lo que subraya la gravedad de su condición física tras los presuntos abusos.

Hasta el momento, Jefferson Farfán y sus representantes no han emitido declaraciones sobre el incidente. Se espera que en los próximos días se revelen más detalles sobre la situación legal de Cristian Martínez Guadalupe y cómo esta acusación podría afectar a la familia del deportista, cuyo círculo de confianza se ha visto profundamente alterado por este escándalo.

La investigación se centra en una acusación de violación sexual, conforme al artículo 170 del Código Penal, donde la pena para el autor puede oscilar entre 20 y 26 años.

Tras la denuncia, una camioneta de la policía fue vista en la entrada de la casa de Farfán, con un oficial resguardando el lugar. La presencia policial confirmaría que la residencia del futbolista es ahora parte de la investigación en curso. Por su parte, Jefferson Farfán ha colaborado con las autoridades al entregar, el pasado lunes 23 de septiembre, las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de su casa, donde habría ocurrido el hecho, con el objetivo de identificar quiénes ingresaron a la habitación de la víctima.

Alcances legales

En una reciente entrevista con El Comercio, el abogado penalista Jimmy Sotomayor analizó las implicaciones legales que enfrenta Jefferson Farfán tras ser mencionado en una denuncia contra su primo. Sotomayor explicó que la investigación se centra en una acusación de violación sexual, conforme al artículo 170 del Código Penal, donde la pena para el autor puede oscilar entre 20 y 26 años. Además, advirtió que el jugador también podría enfrentar consecuencias legales. “Si se confirma que los hechos ocurrieron en su casa, podría responder por violación sexual en la modalidad de comisión por omisión”, afirmó el abogado.

En cuanto a la evidencia relevante en casos de agresión sexual, Sotomayor subrayó que las pruebas directas no son comunes. Por ello, la declaración de la víctima, junto con el examen médico legal y las pericias psicológicas, son esenciales para el proceso. “Si la agresión se realizó sin preservativo, se harán evaluaciones para determinar la presencia de líquido preseminal en la cavidad vaginal de la víctima”, añadió.

Este diario intentó contactarse con fuentes cercanas a Farfán para entablar una comunicación con él y así conocer su versión respecto a este tema. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se obtuvo una respuesta.

La relación familiar entre el denunciado y la víctima puede complicar las cosas.

Respecto al proceso de investigación, el abogado señaló que la relación familiar entre el denunciado y la víctima puede complicar las cosas. “En estos casos, se considera el peligro procesal, lo que puede llevar a solicitar una prisión preventiva para proteger la integridad de la víctima y asegurar que no se obstruya la investigación”, comentó. Esta medida puede extenderse entre 120 y 180 días.

Sotomayor también destacó los derechos de la presunta víctima durante el proceso legal, indicando que el Ministerio de la Mujer suele involucrarse para evitar que tenga que repetir su testimonio en múltiples ocasiones. “Las declaraciones se toman en una cámara Gesell, donde se implementan medidas de protección”, explicó.

La credibilidad de las partes involucradas es otro aspecto crítico en estos casos. Según Sotomayor, la Corte Suprema del Perú ha establecido tres criterios para evaluar la credibilidad de las víctimas: la verosimilitud de lo declarado, la ausencia de motivos razonables que sugieran una denuncia malintencionada, y la persistencia en la incriminación. “Es fundamental que la víctima mantenga su versión desde el inicio del proceso”, acotó.

Cristian Martínez es una figura extremadamente cercana al exfutbolista.

Canales de ayuda

Si eres víctima de violencia contra la mujer o violencia familiar, hay varios canales de ayuda disponibles. La Línea 100, un servicio gratuito y confidencial, opera las 24 horas del día en quechua, aimara y castellano, ofreciendo orientación, consejería y soporte emocional.

Además, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) brindan atención integral, incluyendo asesoría legal y apoyo emocional, en todo el país de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:15 p.m. Los CEM en comisarías están disponibles las 24 horas. Puedes obtener más información llamando al (01) 419 7260.

El Servicio de Atención Urgente (SAU) también ofrece apoyo inmediato, facilitando el acceso a la justicia y protección. Asimismo, el Chat 100 brinda orientación psicológica para situaciones de riesgo o violencia en relaciones de enamoramiento o noviazgo.