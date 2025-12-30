Un vehículo sufrió graves daños luego de la caída de un pino en uno de los estacionamientos de la Residencial San Felipe, en Jesús María. El hecho ocurrió en horas del día 30 de diciembre, según publicación de los vecinos en las redes sociales, y generó preocupación entre ellos, pues alertaron sobre posibles riesgos por el estado de otros árboles de la zona.

Mediante una comunicación difundida en Facebook por la administración del Comité Gestor Residencial, se informó que el propietario del auto afectado debe presentar, a la brevedad, una carta dirigida al alcalde de Jesús María, Jesús Gálvez. El documento debe incluir copias a la Subgerencia de Limpieza Pública y Áreas Verdes, así como a la Oficina General de Administración y Finanzas, con el fin de iniciar las acciones administrativas correspondientes.

Las imágenes compartidas evidencian la magnitud del impacto, que afectó seriamente la estructura del vehículo estacionado en la zona conocida como Los Olivos. Tras el incidente, vecinos y personal acudieron al lugar para evaluar los daños y retirar los restos del árbol caído.

Automóvil quedó con el techo y la parte trasera severamente dañados tras la caída de un árbol en la Residencial San Felipe. Foto: Comité Gestor Residencial San Felipe / Facebook

El caso ha reavivado el pedido de los residentes para que la municipalidad refuerce las labores de mantenimiento y supervisión de los árboles, a fin de prevenir nuevos accidentes que puedan poner en riesgo la seguridad de las personas y sus bienes.